RIO DE JANEIRO
Cláudio Castro vai renunciar a cargo de governador; veja quem assume
Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, é alvo de uma ação no TSE, mas ainda sonha em concorrer ao Senado
Por Yuri Abreu
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O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), vai anunciar, nesta segunda-feira, 23, a renúncia do posto. O liberal, que é alvo de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tem pretensões de concorrer ao Senado na eleição de outubro.
O ato está agendado para ocorrer no Palácio Guanabara, sede do governo, no fim da tarde de hoje, conforme o g1. Com a renúncia, quem assume o cargo é o desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Ele terá o dever de convocar eleições indiretas para definir quem ocupará o governo estadual até o fim de 2026.
A decisão tomada por Castro era considerada estratégica diante do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que poderia cassá-lo e torná-lo inelegível por 8 anos. O placar estava em 2 a 0 pela perda do mandato até o pedido de vista do ministro Nunes Marques.
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A chapa de Castro é investigada por abuso de poder político e econômico, irregularidades em gastos de recursos eleitorais e conduta proibida aos agentes públicos no período eleitoral.
As suspeitas envolvem a Fundação Ceperj e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), com a contratação de milhares de pessoas sem concurso e o uso de programas públicos com finalidade eleitoral.
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