POLÍTICA
POLÍTICA

TSE retoma julgamento que pode cassar mandato de governador do RJ

Processos se referem às eleições de 2022, quando Cláudio Castro (PL) foi reeleito ao cargo

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

10/03/2026 - 8:28 h

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro
Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai retomar, nesta terça-feira, 10, o julgamento que pode cassar o mandato e determinar a inelegibilidade do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

O julgamento começou em novembro do ano passado, com o relatório e o voto da ministra Isabel Gallotti, relatora do caso.

Na ocasião, a ministra votou pela cassação e inelegibilidade do governador, além da realização de novas eleições para o cargo. Um pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira interrompeu a análise.

Agora, outros seis ministros da Corte Eleitoral vão apresentar seus posicionamentos. Caberá ao grupo decidir se o pedido deve ser rejeitado ou aceito. No primeiro caso, o processo é arquivado; no segundo, é determinada a cassação de mandatos e a aplicação de inelegibilidade.

Irregularidades

Em setembro de 2022, o Ministério Público Eleitoral e a coligação que apoiou Marcelo Freixo — adversário do liberal na disputa — entraram com ações de investigação eleitoral por abuso de poder político, econômico, irregularidades em gastos de recursos eleitorais e conduta proibida aos agentes públicos no período eleitoral.

O MPE e a campanha de Freixo acusaram o governador e o vice do liberal, Thiago Pampolha (MDB), de irregularidades na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

O que dizem as defesas

No processo, a defesa de Cláudio Castro afirmou que fatos administrativos alheios ao cenário eleitoral não têm o poder de interferir na eleição. Negou abuso de poder e uso eleitoreiro da Ceperj e Uerj.

Advogados de Thiago Pampolha defenderam a rejeição dos recursos. Sustentaram que as provas são frágeis e que a decisão do TRE-RJ ocorreu de forma fundamentada.

x