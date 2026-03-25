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Ovos e frango podem sofrer aumento exorbitante em meio a guerra

A guerra no Oriente Médio pode influenciar diretamente no valor dos alimentos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/03/2026 - 14:49 h

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O valor dos alimentos deve subir em breve
O valor dos alimentos deve subir em breve -

A guerra no Oriente Médio pode ocasionar no aumento do valor de alguns alimentos no Brasil. Apesar dos conflitos serem especificamente entre os Estados Unidos, Israel e Irã, os bombardeios interferem na importação e exportação de ovos, frango e carne suína.

De acordo com Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), esse aumento é propício ao crescimento do preço do diesel. Estimativas apontam que os fretes rodoviários devem subir até 20%, consequentemente refletindo o valor nos produtos.

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Dentre os principais itens que poderão ser afetados estão alimentos, medicamentos, eletrônicos, plásticos e fertilizantes. “É possível que ocorram nos próximos dias repasses aos preços para o consumidor tanto de ovos como de carne de frango e carne suína”, informou o órgão, em nota enviada ao Metrópoles.

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Guerra no Oriente Médio

Os conflitos armados no Oriente Médio acontecem desde fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã, após afirmarem que não conseguiram avançar o suficiente nas negociações para acabar com o programa nuclear do país.

Revoltado com a situação e a morte de seu líder político, o Irã atacou países que abrigam bases norte-americanas, além de atingir importantes infraestruturas de energia e produção de petróleo.

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economia Guerra Oriente Médio

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