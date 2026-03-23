Revista revela bastidores da vida de prefeito do interior

“Além do Palanque” traz histórias de José Ronaldo em sua primeira edição - Foto: Luiz Santos/Divulgação

Muito antes das campanhas, mandatos e da correria da vida política, um menino de 10 anos caminhava perdido pelas ruas de Feira de Santana sem imaginar que, anos depois, se tornaria um dos nomes mais influentes da política baiana. Foi a partir de lembranças como essa que a revista “Além do Palanque” chega às bancaspropondo um olhar diferente sobre figuras públicas da cidade.

A primeira ediçãom, lançada nesta segunda-feira, 23, traz como personagem central o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (União Brasil), reunindo relatos que percorrem desde a infância até momentos marcantes da sua trajetória pública. Os exemplares serão disponibilizados gratuitamente nas bancas da cidade.

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O homenageado garantiu que os leitores conhecerão fatos realmente reais de sua vida. Segundo ele, o veículo é mais um incentivo para a produção da sua biografia. "Agradeço a Augusto, Ordachson e Eliel. Para mim, foi bom, porque me incentiva para que eu escreva um livro da minha vida, tenho pensando muito nisso ultimamente e após o lançamento dessa revista, acredito que isso será possível", afirmou.

Histórias da vida real

Idealizado pelos jornalistas Augusto Ferreira, Ordachson Gonçalves e Eliel Paiva, o projeto nasce com a missão de apresentar ao público histórias que, muitas vezes, ficam fora dos holofotes, humanizando personagens conhecidos, mostrando suas vivências, curiosidades e episódios marcantes.

José Ronaldo e os idealizadores Eliel Paiva, Augusto Ferreira e Ordachson Gonçalves | Foto: Divulgação

"A gente queria contar histórias peculiares, engraçadas, que fazem parte da trajetória de Zé Ronaldo. Tem muita coisa que ninguém sabe estará inclusive na biografia dele, histórias interessantes, a exemplo da equipe de comedores oficiais de caruru, na festividade de Cosme e Damião, a demanda era tão grande que ele não aguentou dar conta sozinho, coisas assim, os leitores saberão qual é a equipe de comedor de caruaru de Zé Ronaldo", explica Augusto, acrescentando que a revista será publicada a cada dois meses com personagens diferentes da política e do setor empresarial local.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

