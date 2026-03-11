FORAGIDO CAPTURADO
Polícia prende em Feira condenado a 24 anos por estupro de vulnerável
Homem foi localizado no bairro Tomba após trabalho de investigação da Polícia Civil
Por Kenna Martins*
Um homem condenado a 24 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi preso em Feira de Santana durante uma ação da Polícia Civil. A captura foi realizada no bairro Tomba por equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/SERTÃO), após trabalho de investigação e levantamento de informações.
A identidade do homem não foi revelada. De acordo com a polícia, havia contra o acusado um mandado de prisão decorrente de condenação definitiva pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. Após diligências, os investigadores conseguiram localizar o homem e efetuar a prisão.
Depois de detido, ele foi conduzido para uma unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Em seguida, o condenado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprimento da pena em regime fechado.
A Polícia Civil informou que ações como essa fazem parte do trabalho permanente de combate à criminalidade e de cumprimento de mandados judiciais, especialmente em casos envolvendo crimes graves.
*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana
