Polícia prende em Feira condenado a 24 anos por estupro de vulnerável

Homem está à disposição da Justiça - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um homem condenado a 24 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi preso em Feira de Santana durante uma ação da Polícia Civil. A captura foi realizada no bairro Tomba por equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/SERTÃO), após trabalho de investigação e levantamento de informações.

A identidade do homem não foi revelada. De acordo com a polícia, havia contra o acusado um mandado de prisão decorrente de condenação definitiva pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. Após diligências, os investigadores conseguiram localizar o homem e efetuar a prisão.

Depois de detido, ele foi conduzido para uma unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Em seguida, o condenado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprimento da pena em regime fechado.

A Polícia Civil informou que ações como essa fazem parte do trabalho permanente de combate à criminalidade e de cumprimento de mandados judiciais, especialmente em casos envolvendo crimes graves.



*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

