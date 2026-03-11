Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FORAGIDO CAPTURADO

Polícia prende em Feira condenado a 24 anos por estupro de vulnerável

Homem foi localizado no bairro Tomba após trabalho de investigação da Polícia Civil

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

11/03/2026 - 15:35 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Homem está à disposição da Justiça
Homem está à disposição da Justiça -

Um homem condenado a 24 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi preso em Feira de Santana durante uma ação da Polícia Civil. A captura foi realizada no bairro Tomba por equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/SERTÃO), após trabalho de investigação e levantamento de informações.

A identidade do homem não foi revelada. De acordo com a polícia, havia contra o acusado um mandado de prisão decorrente de condenação definitiva pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. Após diligências, os investigadores conseguiram localizar o homem e efetuar a prisão.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Depois de detido, ele foi conduzido para uma unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Em seguida, o condenado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprimento da pena em regime fechado.

A Polícia Civil informou que ações como essa fazem parte do trabalho permanente de combate à criminalidade e de cumprimento de mandados judiciais, especialmente em casos envolvendo crimes graves.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Condenado localizado crimes graves estupro feira de santana justiça Mandado de prisão Polícia Civi

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem está à disposição da Justiça
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Homem está à disposição da Justiça
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Homem está à disposição da Justiça
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Homem está à disposição da Justiça
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x