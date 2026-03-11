Fonoaudiólogo é preso por estuprar criança com TEA em consulta

Siga o A TARDE no Google

Um fonoaudiólogo de 34 anos foi preso nesta quarta-feira, 11, no Distrito Federal, suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 4 anos que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) na condição não verbal.

O aconteceu em dezembro de 2025 durante uma sessão de atendimento com a vítima, em uma clínica especializada no atendimento de crianças com TEA.

De acordo com a Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 21ª DP, a mãe da menor estranhou o estado da filha ao sair da sala de terapia. A criança estava em crise, com um choro intenso e persistente, comportamento considerado incomum para o histórico do tratamento.

Ainda conforme a investigação, ao sair da clínica a mãe decidiu trocar a fralda da criança e encontrou um fio de cabelo que não seria compatível com o da filha.

Durante o momento, a criança continuava chorando e tocava repetidamente as próprias partes íntimas, o que levantou suspeitas sobre o que poderia ter ocorrido durante o atendimento.

Diante dos sinais, a mãe registrou a ocorrência no mesmo dia, entregando as vestimentas da criança e o material encontrado para perícia oficial.

Perícia encontrou material biológico nas roupas

Exames periciais realizados pela polícia identificaram presença de espermatozoide nas roupas da criança, segundo informações divulgadas pela investigação.

Os peritos também localizaram diversos pontos contendo material genético, que foram coletados e serão submetidos a novos exames laboratoriais para confirmar a origem.

Polícia apreendeu eletrônicos e materiais genéticos

A prisão foi realizada na casa do suspeito, pela Polícia Civil do Distrito Federal durante operação conduzida pela Seção de Atendimento à Mulher da 21ª Delegacia de Polícia.

No local, os investigadores apreenderam computador, telefone celular e materiais que podem auxiliar na comparação genética. As evidências recolhidas serão analisadas para reforçar o conjunto de provas no inquérito.



Além do mandado de prisão, os agentes também cumpriram dois mandados de busca e apreensão na residência e na clínica onde o profissional trabalhava.