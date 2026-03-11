Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA MEDIDA

Agressor de mulheres pode ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica

Projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

11/03/2026 - 10:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados
Projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados -

Um projeto que permite ao juiz determinar que o agressor utilize imediatamente tornozeleira eletrônica se verificar a existência de risco para a mulher em situação de violência doméstica e familiar foi aprovado pela Câmara de Deputados na terça-feira, 10. Agora, o texto segue para o Senado.

De autoria da deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e do deputado Marcos Tavares (PDT-RJ), o texto diz que a medida poderá ser aplicada ainda pelo delegado de polícia em localidades que não são sede de comarca, ou seja, não têm juiz no local.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O risco a ser avaliado deve ser atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher ou de seus dependentes. Quando o aparelho for instalado por ordem do delegado, ele deverá comunicar o fato, em 24 horas, ao Ministério Público e ao juiz, que decidirá se mantém ou não a medida protetiva.

Atualmente, o afastamento imediato do lar é a única medida protetiva que o delegado pode adotar nessas localidades a fim de proteger a vítima.

Leia Também:

Indignação que transforma a vida das mulheres
'Caso ela diga não': trend que incita violência contra mulher entra na mira da PF
Mulher presa e torturada na ditadura será indenizada em R$ 100 mil

Medida protetiva de urgência

O projeto aponta que a imposição de uso da tornozeleira passa a ser medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha, aplicável em conjunto com outras.

O texto determina também que a vítima possa acompanhar por um dispositivo de segurança eventual aproximação do agressor.

A imposição da tornozeleira será prioridade nos casos em que houver descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas ou quando for verificado risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima.

Dessa forma, caso o juiz decidir que a tornozeleira não mais deva ser usada enquanto medida protetiva, essa decisão deverá ser fundamentada expressamente com os motivos que o levaram a tomar a decisão.

“A proposta reconhece que a presença de uma medida de vigilância constante desestimula comportamentos agressivos e reduz significativamente o risco de reincidência”, afirmaram os deputados em seu relatório.

Alerta simultâneo

O dispositivo deverá emitir alerta automático e simultâneo à vítima e à unidade policial mais próxima sempre que o agressor romper o perímetro de exclusão fixado judicialmente.

O parecer diz que “ao instituir mecanismos que aumentam a responsabilidade do agressor e tornam mais rigorosa a fiscalização do cumprimento das medidas judiciais, a iniciativa reforça o compromisso do Estado com a proteção dos direitos humanos e a promoção da dignidade das mulheres”.

Aumento da pena

Além disso, o texto aprovado aumenta de um terço até a metade a pena de reclusão de 2 a 5 anos por descumprimento de medidas protetivas caso elas se relacionem à violação das áreas de exclusão monitoradas eletronicamente (onde o agressor não pode ir) ou à remoção, violação ou alteração do dispositivo sem autorização judicial.

Medida já era debatida em Salvador

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de Salvador pode passar a reservar recursos para a aquisição de tornozeleiras eletrônicas destinadas ao monitoramento de agressores em casos de violência doméstica.

A medida é sugerida em um projeto apresentado na Câmara Municipal de Salvador (CMS), que propõe incluir a previsão no planejamento orçamentário do município para 2027.

Como funcionaria

A vereadora Marcelle Moraes (União Brasil), autora do Projeto de Indicação, sugere que a Prefeitura de Salvador preveja recursos específicos para colaborar com o monitoramento eletrônico de agressores que estejam sujeitos a medidas protetivas determinadas pela Justiça.

Na prática, o uso da tornozeleira eletrônica permite acompanhar a localização do agressor e verificar se ele está respeitando a distância mínima estabelecida por decisão judicial.

Caso haja descumprimento da medida protetiva, o sistema pode gerar alertas para as autoridades responsáveis.

A proposta também prevê atuação conjunta entre o município, o Governo do Estado da Bahia, o Poder Judiciário e órgãos de segurança pública, já que a aplicação da tornozeleira depende de decisão judicial.

Segundo a vereadora, a iniciativa busca fortalecer a rede de proteção às vítimas. “Garantir mecanismos que reforcem o cumprimento das medidas protetivas é uma forma de salvar vidas e dar mais segurança às mulheres”, afirmou.

Próximos passos

Como se trata de um projeto de indicação, a proposta funciona como uma sugestão ao Executivo municipal.

Caso seja acolhida, a prefeitura poderá incluir a previsão de recursos no planejamento financeiro para ampliar o monitoramento de agressores em Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados projeto de lei Violência contra a mulher

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados
Play

Mulher faz história ao ser a primeira a dirigir carreta elétrica da BYD no Brasil

Projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados
Play

Urgente! Muro do Aeroporto de Congonhas desaba após chuva; veja

Projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados
Play

Fazendo história: mulher ajuda a construir o maior prédio da Bahia

Projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados
Play

Talento que ilumina: conheça a jovem que aposta na elétrica automotiva

x