Nubank e Latam lançam função para facilitar acúmulo de milhas; entenda

O Nubank anunciou uma nova funcionalidade para clientes do cartão Nubank Ultravioleta em parceria com o programa de fidelidade LATAM Pass Brasil. Chamada de Modo LATAM Pass, a novidade permite converter automaticamente gastos do cartão em milhas e ainda acumular pontos qualificáveis para subir de categoria no programa.

Com a função ativada, compras realizadas no cartão passam a gerar milhas de forma automática, além de contribuir para a progressão de status dentro do programa de fidelidade.

Conversão automática de milhas

De acordo com as regras anunciadas, os clientes acumulam 2,2 milhas LATAM Pass por dólar gasto no cartão de crédito.

Além disso, enquanto o modo estiver ativo, o usuário recebe 10% de bônus sobre o total de milhas acumuladas. Esse bônus, no entanto, não influencia na geração de pontos qualificáveis para mudança de categoria.

Pontos qualificáveis para subir de categoria

A funcionalidade também permite que os clientes acumulem pontos qualificáveis, usados para avançar nas categorias do programa de fidelidade da LATAM Airlines.

A conversão funciona da seguinte forma:

1 ponto qualificável a cada 4 milhas acumuladas

Limite de até 60 mil pontos qualificáveis por ano

Esses pontos ajudam o cliente a alcançar benefícios como:

upgrades de cabine;

embarque preferencial;

despacho gratuito de bagagem.

Ativação direta no aplicativo

Segundo o Nubank, o Modo LATAM Pass pode ser ativado diretamente no aplicativo do banco, sem necessidade de solicitar um novo cartão ou realizar procedimentos adicionais.

A empresa também informou que não haverá cobrança de taxas extras para usar a funcionalidade.

Os clientes terão acesso a uma interface exclusiva dentro do app, onde poderão acompanhar o histórico de milhas, visualizar benefícios disponíveis e conferir o status no programa de fidelidade.

A liberação da novidade será feita de forma gradual a partir de março.

Parceria busca facilitar planejamento de viagens

De acordo com Túlio Oliveira, vice-presidente de Alta Renda e Investimentos do Nubank, a proposta é simplificar o processo de conquista de status no programa de fidelidade.

Segundo ele, a ideia é transformar gastos do dia a dia em benefícios de forma automática dentro do aplicativo.

Já Martin Holdschmidt, diretor-geral do LATAM Pass no Brasil, afirmou que a parceria busca tornar o programa mais acessível e conectado à rotina dos clientes, facilitando o acúmulo de pontos qualificáveis para quem planeja viajar.

Critérios para isenção de mensalidade

O uso do modo não altera as condições para isenção da mensalidade do cartão, que é de R$ 89.

