Carreta de exames deve zerar espera por tomografia em Feira e região

Pacientes terão acesso a tomografias gratuitas - Foto: Rafael Marques/Divulgação

Feira de Santana passa a ser polo regional de atendimento em saúde com a chegada da carreta de exames de imagem do programa “Agora Tem Especialistas”, que irá beneficiar não apenas moradores do município, mas também pacientes de cidades vizinhas que aguardam na fila do Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade móvel foi lançada na manhã desta sexta-feira, 20, com as presenças da diretora do Departamento de Cooperação Técnica, Inovação e Desenvolvimento em Saúde (Decoop) do Ministério da Saúde, Aline Costa, representando o ministro da Saúde, Alexandre Padilha; a secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana e outras autoridades.

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O equipamento está instalado no estacionamento da Policlínica Regional, na Avenida Eduardo Fróes da Mota, ao lado do Hospital Estadual da Criança (HEC), onde permanecerá pelos próximos 30 dias. Os agendamentos e encaminhamentos serão realizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), responsável por organizar o fluxo de pacientes e definir as prioridades.

Equipada com insumos, tecnologia e equipe multiprofissional, a carreta irá ofertar exames de tomografia computadorizada sem contraste e sem necessidade de sedação. Entre os procedimentos disponíveis estão exames de crânio, tórax, abdômen, articulações e partes moles.

O atendimento será destinado a pacientes que aguardam na fila do SUS, contribuindo para reduzir a demanda reprimida e agilizar diagnósticos na rede pública. A capacidade média da unidade é de aproximadamente 70 exames por dia.

Acesso à saúde

De acordo com Aline Costa, ao todo, são 54 carretas distribuídas em diversas regiões do país. “Na Bahia, são quatro carretas levando o acesso a exames, consultas e também cirurgias oftalmológicas. Aqui na Bahia, procuramos sempre trabalhar em conjunto com o Governo do Estado e municípios”, explicou, revelando o objetivo de ampliação do projeto.

Autoridades participam do lançamento em Feira de Santana | Foto: Rafael Marques/Divulgação

“A previsão é chegar a 150 carretas até o final do ano para que a gente atenda a todas as regiões do país, em especial áreas remotas onde serviços especializados não chegam, não tem grandes hospitais, e também áreas de grande população, onde a fila é bem maior”, informou Aline.

Carreta permanecerá na cidade por 30 dias | Foto: Rafael Marques/Divulgação

Menos espera

Para a secretária Roberta Santana, a iniciativa reforça o papel de Feira de Santana como referência regional em saúde e amplia o acesso a exames especializados, especialmente para pacientes que enfrentam longos períodos de espera por diagnóstico. "Esse programa “Agora Tem Especialistas” tem um propósito muito claro que é a redução do tempo de espera para acesso a consultas, exames e início do tratamento", pontuou.

Segundo ela, a carreta irá atender pacientes de 28 municípios vizinhos. "Havia uma demanda reprimida de 1.625 tomografias sem contraste e essa carreta permanecerá na cidade por 30 dias, com uma capacidade de atender em média 70 pacientes por dia. Já atendemos uma paciente que estava na fila desde junho do ano passado", ressaltou, assegurando que o "programa chegou para ficar".

Roberta lembrou que, entre as quatro carretas em atuação na Bahia, duas são destinadas especialmente à saúde da mulher, com oferta de mamografias, prevenção do câncer de colo do útero, ultrassonografias, consultas com ginecologistas, dentre outros.

"Nas carretas já foram 11 mil atendimentos realizados em três meses rodando a nossa Bahia. Nossa expectativa é que a gente possa ir para outras regiões e, cada vez mais, garantir a assistência do nosso povo", disse a titular da Sesab.

Parceria

O secretário da Saúde do Município, Rodrigo Matos, reforçou a importância da parceria entre as esferas municipal, estadual e federal para a melhoria da qualidade dos serviços ofertados à população. Para ele, a chegada da carreta à Feira de Santana representa um importante avanço para a saúde pública.

“Não existe Sistema Único de Saúde sem a cooperação do ente municipal, federal e estadual. A ideia é zerar a fila de tomografia em nossa região. Feira de Santana participa de uma forma muito central como município sede, realizando todo processo logístico e agendamento dos pacientes não só de Feira, mas da região”, destacou.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

*Com a colaboração do jornalista Rafael Marques

