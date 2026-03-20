LEI MARIA DA PENHA
Bahia pode ter aulas obrigatórias sobre violência contra a mulher
Projeto quer instituir aulas de noções básicas sobre Lei Maria da Penha nas escolas
Por Edvaldo Sales
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Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) quer instituir a obrigatoriedade de aulas de noções básicas da Lei Maria da Penha na grade curricular do ensino médio da rede pública e privada de ensino do estado. O PL consta no Diário Oficial da Alba desta sexta-feira, 20.
A proposta, do deputado estadual Felipe Duarte (Avante), diz que as aulas farão parte do 'Programa Lei Maria da Penha conscientização para todos', que tem os seguintes objetivos:
- Ampliar o conhecimento da comunidade escolar sobre a Lei Maria da Penha;
- Promover reflexões sobre o combate à violência contra a mulher e divulgar canais de denúncia, como o Disque 180, o aplicativo SOS Mulher e a Delegacia Digital;
- Conscientizar sobre o respeito aos Direitos Humanos e a promoção da igualdade de gênero para prevenir a violência;
- Explicar a importância de registrar denúncias nos órgãos competentes.
O projeto estabelece que a Secretaria da Educação, junto à Secretaria de Políticas para as Mulheres, definirá as diretrizes, a carga horária e a qualificação dos professores que ministrarão as aulas.
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Dados alarmantes
A justificativa do projeto se fundamenta na urgência de enfrentar uma realidade alarmante: dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que 70% das mulheres brasileiras relatam ter sofrido algum tipo de violência em espaços públicos antes mesmo de completarem 24 anos.
Além disso, o texto destaca que 66% dos homens brasileiros admitem já ter cometido algum ato de violência contra mulheres em suas comunidades.
Para o autor da proposta, o ambiente escolar é o local ideal para promover essa mudança de cultura. Segundo Felipe Duarte, os alunos do ensino médio estão em uma fase da vida propícia para a absorção de valores e princípios de Direitos Humanos e igualdade de gênero.
O deputado ressalta ainda que a intenção é que, ao levar o conhecimento jurídico para os jovens, o estado possa prevenir práticas violentas.
O que é o projeto de lei que está sendo discutido na Assembleia Legislativa da Bahia?O projeto de lei visa incluir aulas sobre a Lei Maria da Penha na grade curricular do ensino médio das escolas públicas e privadas da Bahia, com o objetivo de conscientizar os jovens sobre os direitos das mulheres e a prevenção da violência.
Quais são os principais objetivos do programa de aulas sobre a Lei Maria da Penha?Os objetivos incluem ampliar o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, promover reflexões sobre violência contra a mulher, divulgar canais de denúncia e conscientizar sobre igualdade de gênero e Direitos Humanos.
Quem será responsável pela implementação das aulas de Lei Maria da Penha?A Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, será responsável por definir as diretrizes, carga horária e a qualificação dos professores para as aulas.
Por que é importante ensinar a Lei Maria da Penha nas escolas?Ensinar sobre a Lei Maria da Penha nas escolas é fundamental para a mudança de cultura entre os jovens, ajudando a prevenir a violência e promover a igualdade de gênero desde cedo.
Quais dados respaldam a necessidade deste projeto de lei?Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que 70% das mulheres brasileiras sofreram violência em espaços públicos antes dos 24 anos, e 66% dos homens admitem ter cometido atos de violência contra mulheres.
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