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LEI MARIA DA PENHA

Bahia pode ter aulas obrigatórias sobre violência contra a mulher

Projeto quer instituir aulas de noções básicas sobre Lei Maria da Penha nas escolas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/03/2026 - 9:10 h

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Deputado quer instituir aulas de noções básicas sobre Lei Maria da Penha nas escolas
Deputado quer instituir aulas de noções básicas sobre Lei Maria da Penha nas escolas -

Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) quer instituir a obrigatoriedade de aulas de noções básicas da Lei Maria da Penha na grade curricular do ensino médio da rede pública e privada de ensino do estado. O PL consta no Diário Oficial da Alba desta sexta-feira, 20.

A proposta, do deputado estadual Felipe Duarte (Avante), diz que as aulas farão parte do 'Programa Lei Maria da Penha conscientização para todos', que tem os seguintes objetivos:

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  • Ampliar o conhecimento da comunidade escolar sobre a Lei Maria da Penha;
  • Promover reflexões sobre o combate à violência contra a mulher e divulgar canais de denúncia, como o Disque 180, o aplicativo SOS Mulher e a Delegacia Digital;
  • Conscientizar sobre o respeito aos Direitos Humanos e a promoção da igualdade de gênero para prevenir a violência;
  • Explicar a importância de registrar denúncias nos órgãos competentes.

O projeto estabelece que a Secretaria da Educação, junto à Secretaria de Políticas para as Mulheres, definirá as diretrizes, a carga horária e a qualificação dos professores que ministrarão as aulas.

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Dados alarmantes

A justificativa do projeto se fundamenta na urgência de enfrentar uma realidade alarmante: dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que 70% das mulheres brasileiras relatam ter sofrido algum tipo de violência em espaços públicos antes mesmo de completarem 24 anos.

Além disso, o texto destaca que 66% dos homens brasileiros admitem já ter cometido algum ato de violência contra mulheres em suas comunidades.

Para o autor da proposta, o ambiente escolar é o local ideal para promover essa mudança de cultura. Segundo Felipe Duarte, os alunos do ensino médio estão em uma fase da vida propícia para a absorção de valores e princípios de Direitos Humanos e igualdade de gênero.

O deputado ressalta ainda que a intenção é que, ao levar o conhecimento jurídico para os jovens, o estado possa prevenir práticas violentas.

O que é o projeto de lei que está sendo discutido na Assembleia Legislativa da Bahia?

O projeto de lei visa incluir aulas sobre a Lei Maria da Penha na grade curricular do ensino médio das escolas públicas e privadas da Bahia, com o objetivo de conscientizar os jovens sobre os direitos das mulheres e a prevenção da violência.

Quais são os principais objetivos do programa de aulas sobre a Lei Maria da Penha?

Os objetivos incluem ampliar o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, promover reflexões sobre violência contra a mulher, divulgar canais de denúncia e conscientizar sobre igualdade de gênero e Direitos Humanos.

Quem será responsável pela implementação das aulas de Lei Maria da Penha?

A Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, será responsável por definir as diretrizes, carga horária e a qualificação dos professores para as aulas.

Por que é importante ensinar a Lei Maria da Penha nas escolas?

Ensinar sobre a Lei Maria da Penha nas escolas é fundamental para a mudança de cultura entre os jovens, ajudando a prevenir a violência e promover a igualdade de gênero desde cedo.

Quais dados respaldam a necessidade deste projeto de lei?

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que 70% das mulheres brasileiras sofreram violência em espaços públicos antes dos 24 anos, e 66% dos homens admitem ter cometido atos de violência contra mulheres.

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Tags:

Lei Maria da Penha Violência contra a mulher

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