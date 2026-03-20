Exclusivo! Bahia avança no retorno de ferrovia entre Salvador e Juazeiro

O Governo da Bahia já se prepara para o próximo estágio da mobilidade no estado, após a conclusão das obras do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) e do sistema de metrô de Salvador.

O presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, revelou ao Portal A TARDE que a estatal está prestes a fechar contrato com uma universidade de Espanha para um estudo que vai avaliar a viabilidade de reativação da antiga Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco (EFBSF), ferrovia de 600 quilômetros que conectava Salvador a Juazeiro, no norte da Bahia.

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“Nós estamos contratando uma universidade da Espanha por R$ 16 milhões para a gente fazer estudo de viabilidade econômica, de arquitetura e de infraestrutura. São mais de 600 quilômetros e esse é o nosso próximo desafio, a gente aqui não se acomoda", contou Lafuente.

Esse é um investimento para a região de Salvador e é o futuro que a gente quer entregar. O futuro que a gente quer ver é a ligação de Salvador com a Região Metropolitana, passando por Simões Filhos, Dias D'Ávila e Camaçari, que futuramente vai ligar com a Transnordestina Eracy Lafuente, presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB)

O diretor da CTB explicou que o projeto prevê a requalificação dos trilhos já existentes e o transporte por meio de trem de forma conjunta de passageiros e carga ao longo do extenso trajeto.

“A gente vai pensar dentro do projeto que vai ser um grande vetor de mobilidade, um grande vetor de carga e um grande vetor de novas infraestruturas urbanas como é na Europa. Nós vamos ter um ganho de renda”, projetou Eracy.

Interesse federal

O projeto também está no radar do Governo Federal. Durante uma agenda em Feira de Santana em setembro do ano passado, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou que havia interesse do governo Lula em requalificar a ferrovia.

“Essa linha existe, o trilho está lá, mas há muito tempo não tem manutenção. Então, nós estamos estudando, quanto custaria para revitalizar essa ferrovia, colocar em condições de trafegabilidade e fazer o complemento de Simões Filho até Águas Claras, onde está o metrô, o VLT e a Nova Rodoviária”, disse o ministro.

Projeto reformulado

A expansão de uma ferrovia até Juazeiro substitui a ideia original de levar o VLT até Alagoinhas, município situado no agreste baiano, distante cerca de 115 quilômetros da capital.

O chamado VLT Metropolitano, começaria ligando Salvador a Camaçari, passando por Simões Filho. A ideia era a de conectar definitivamente o Polo Petroquímico à capital baiana, facilitando o transporte de trabalhadores.