Retomada da FIOL: veja o passo a passo para a volta das obras da ferrovia na Bahia

A FIOL é uma obra do Governo Federal e está inserida no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da União. - Foto: Elói Corrêa /GOVBA

As expectativas estão altas para a retomada das obras da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), no sul da Bahia. A estrada de ferro que promete revolucionar o transporte de cargas no estado, faz parte de um projeto ambicioso de ligar o oceano Atlântico, através do Porto Sul, em Ilhéus, ao Pacífico, mais precisamente a Porto Chancay, no Peru.

As obras estão paradas desde março de 2025, quando a Banim suspendeu a intervenção por conta de problemas financeiros. Apesar da paralisação, boa parte das obras do corredor ferroviário já foram executadas, como 75% da Fiol 01 (Ilhéus/Caetité), 71% da Fiol 02 (Caetité/Barreiras) e 30% da Fico 01 (Mara Rosa/GO a Água Boa/MT).

Em janeiro, o presidente Lula, o governador Jerônimo Rodrigues e o ministro da Casa Civil,Rui Costa, se reuniram com o vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Mota-Engil, Manuel Antonio. Segundo informações de bastidores, o grupo é ligado a empresários chineses, que estariam interessados no andamento da obra.

Para a China, o financiamento de uma ferrovia que liga os dois oceanos é estratégica, por conta da conturbada situação política enfrentada na América do Sul com o interesse dos EUA na região.

Em nota enviado ao Portal A TARDE, o Ministério dos Transportes informou que vêm sendo conduzidos os estudos e as articulações necessárias para a retomada do empreendimento e que novidades devem ser anunciadas em breve.

“Considerando os desafios inerentes à estruturação de um corredor ferroviário dessa magnitude, no caso da Fiol 1, foi instituído, por meio da Portaria nº 480, de 30 de junho de 2025, um grupo de trabalho (GT) com o objetivo de avaliar a situação contratual da subconcessão da Estrada de Ferro EF-334, subconcessionada à Bafer. O relatório elaborado pelo grupo encontra-se em fase final de apreciação e deverá subsidiar as decisões sobre os próximos passos do Governo”, disse a pasta.

A Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), juntamente com a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), integra o Corredor Leste-Oeste. O objetivo é ligar a maior região produtora de grãos do país, no Centro-Oeste, partindo de Água Boa (MT) até Caetité. A partir desse ponto, a produção seguirá pela Fiol 1 por mais 523 quilômetros até o Porto Sul, em Ilhéus.

O Corredor Leste-Oeste possui 1.647 quilômetros de extensão, sendo 364 quilômetros da Fico 1, 441 quilômetros da Fiol 2 e 842 quilômetros da Fiol 3, atravessando os estados de Mato Grosso, Goiás e Bahia.

"Trata-se de um dos projetos estratégicos do Ministério dos Transportes para a ampliação e a integração da malha ferroviária nacional, com grandes expectativas quanto à sua contribuição logística", afirmou a pasta.