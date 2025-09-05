Menu
INVESTIMENTO

Bahia no mapa mundial: obra da FIOL II promete ligar Atlântico ao Pacífico

Edital prevê contratação de obras em um trecho de 35,75 quilômetros nos municípios de Guanambi e Caetité

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

05/09/2025 - 6:59 h
Aporte milionário garante conclusão de trecho da Fiol na Bahia
Aporte milionário garante conclusão de trecho da Fiol na Bahia -

A tão esperada conclusão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL II) deve finalamente sair do papel. O Governo Federal, por meio da Infra S.A. publicou, na quinta-feira, 4, o edital para contratação de obras em um trecho de 35,75 quilômetros nos municípios de Guanambi e Caetité, no sertão da Bahia.

O investimento estimado no empreendimento é de R$ 507,1 milhões e contempla, além da construção do trecho denominado de Lote 05FC, a elaboração dos projetos de engenharia necessários para a construção da ferrovia.

Segundo o diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, o edital representa mais um passo rumo à conclusão da FIOL, no trecho que liga as cidades baianas de Guanambi e Caetité.

“A FIOL II vai reduzir custos logísticos e ampliar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. Este edital reforça o compromisso da Infra S.A. em entregar uma infraestrutura moderna, eficiente e essencial para o desenvolvimento sustentável do Brasil”, destacou.

Corredor Logístico

A FIOL é uma das ferrovias estruturantes do país. O avanço da obra é importante para formar um corredor logístico que facilite o escoamento da produção agrícola do Matopiba (MA, TO, PI e BA) e fortaleça a economia do Nordeste. O diretor de Empreendimentos da Infra S.A., André Ludolfo, destaca que o lançamento do edital é decisivo para garantir a continuidade das obras.

As empresas interessadas em participar da licitação deverão apresentar propostas exclusivamente pela plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil, observando o critério de menor preço. O edital e seus anexos estão disponíveis no portal da Infra S.A. e na plataforma Licitações-e. A sessão pública de abertura ocorrerá no dia e horário previstos no instrumento convocatório.

Rota Bioceânica

O projeto da FIOL prevê a conexão com a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO), na cidade goiana de Mara Rosa. O traçado faz parte da ferrovia bioceânica, para unir o Atlântico ao Pacífico — do Porto de Ilhéus ao Porto de Chancay, no Peru – abrindo um novo eixo comercial com os países andinos e a Ásia. O projeto consta no Plano Plurianual (PPA) 2024/2027 e tem dotação orçamentária garantida.

x