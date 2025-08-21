Menu
POLÍTICA
TRANSPORTE FERROVIÁRIO

FIOL 2 avança e promete cortar custos milionários na exportação baiana

Ferrovia baiana fará ligação entre as cidades de Caetité e Barreiras

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

21/08/2025 - 17:37 h | Atualizada em 22/08/2025 - 7:10
FIOL 2, vai ligar Caetité a Barreiras
FIOL 2, vai ligar Caetité a Barreiras

Projeto ambicioso do governo federal, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) 2, tida como pontapé para a sonhada Ferrovia Transoceânica, ganhou um importante impulso para a conclusão das obras.

A obra, que inicia no município de Caetité, no sudoeste baiano, mais conhecido como “Sertão Produtivo”, já tem 70% das intervenções concluídas e avança para chegar na reta final. A intervenção está sendo comandada pela Infra S.A.

A FIOL, ligará o Sertão Produtivo com a cidade de Barreiras, no oeste baiano, em seu 485 km de extensão. A obra conta com investimento de R$ 365 milhões, fruto do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento 3).

A estrada também terá papel estratégico na futura integração bioceânica, que conectará o Brasil ao Porto de Chancay, no Peru, ampliando a presença nacional no comércio internacional.

A previsão é que a obra seja concluída em 2027. Ainda não há data definida para o ato de entrega.

Quatro importantes pontos para entender a FIOL 2

  • Redução de emissões de gases (GEE): a ferrovia é vista como peça-chave sobre o assunto no que se refere ao transporte de cargas;
  • Transporte de cargas: a FIOL 2 é uma das importantes obras para a expansão da produção de minérios de ferro na Bahia. A estrada será responsável pelo escoamento de minerais do sul e grãos do oeste, como soja e milho.
  • Conexão nacional: além da FIOL I, a nova estrada fará ligação também com a FIOL 3 (Barreiras a Figueirópolis-TO), que facilitará na exportação de produtos baianos.
  • Aumento da competitividade: com a nova ferrovia, a Bahia ganha uma rota de exportação mais eficiente, o que pode desafogar outros portos e tornar o estado mais atrativo para novos investimentos.

Investimentos

O governo federal aplicando um investimento robusto para a construção da FIOL 2. No primeiro semestre deste ano, a gestão destinou R$ 66,2 milhões para a obra.

Geração de empregos

O projeto vem se consolidando como um motor de geração de empregos. Segundo o Ministério do Trabalho, o aumento acontece da seguinte forma:

  • 9.200 empregos formais a mais de 12 municípios;
  • 5.800 empregos diretos;
  • 3.228 empregos indiretos.

Segundo o gerente de Construção da Infra S.A., José Wedson, a FIOL 2 exerce um importante papel para o desenvolvimento econômico da Bahia.

"A FIOL 2 tem importância estratégica imensa para a agricultura baiana. Estamos no coração do Oeste da Bahia, um polo do Matopiba, e esta ferrovia é vital para o escoamento da produção da região.”

Queixa do setor produtivo

A Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) é uma das reclamações do setor produtivo.

O presidente da Federação de Indústrias da Bahia (FIEB), Carlos Passos, disse, no dia 14 de agosto, que a demora para a construção da estrada impacta diretamente na celeridade das importações que saem do estado.

“FIOL é um projeto muito importante porque vai interligar a parte leste a oeste, inclusive com a perspectiva de se interligar a FICO (Ferrovia de Integração do Centro-Oeste), inclusive, com trazer as cargas do porto brasileiro a Ilhéus ou para a Baía de Todos-os-Santos”, emendou.

