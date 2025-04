Empresas rompem contrato e obra da Fiol é suspensa na Bahia

Obras das Fiol foram paralisadas - Foto: Divulgação

A construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), entre as cidades de Caetité e Ilhéus, na Bahia, foi suspensa. Na terça-feira, 1º, a BAMIN, responsável pela construção, anunciou o rompimento do contrato com a construtora Prumo Engenharia, após um investimento de R$ 784 milhões. A informação é do G1.

Embora o motivo da suspensão do contrato ainda não tenha sido informado, o governador Jerônimo Rodrigues, na semana passada, já havia adiantado a troca da empresa responsável pelas obras.

"A empresa tem um prazo até 31 de março, já que alegou atraso na aprovação do orçamento. Caso a empresa não cumpra o prazo, é possível que haja uma troca para a conclusão das obras", afirmou o governador na última quarta-feira, 26, durante apresentação da Bahia Farm Show à imprensa.

Em nota, o Sintepav-BA (Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial do Estado da Bahia) disse que foi surpreendido com a notícia sobre a suspensão da construção e fará uma assembleia com os trabalhadores nesta quarta, 2, com o objetivo de esclarecer os fatos, ouvir a categoria e deliberar sobre os próximos passos diante deste cenário.

O trecho 1 da Fiol foi a primeira obra anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em julho de 2023.

O projeto previa 537 quilômetros de extensão, passando por 19 municípios baianos. Na época, a BAMIN previu concluir essa etapa até 2027, mas Lula pediu celeridade nos trabalhos para que a entrega acontecesse em 2026, ano eleitoral.