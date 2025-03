ANTT promove sessões públicas para apresentar projeto de concessão da Fiol

- Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) promoverá uma sessão pública nesta quarta-feira, 12, para apresentar e debater com a sociedade o projeto de concessão da Fiol (Ferrovia Integração Leste-Oeste), corredor estratégico com 1527km que ligará o Porto Sul no município baiano de Ilhéus à Ferrovia Norte-Sul (FNS) em Figueirópolis (TO). A sessão contará com a participação de representantes do setor ferroviário, empresários, especialistas e a população interessada.

Com investimentos estimados em R$ 28,7 bilhões e um prazo de 35 anos de concessão, a construção da Fiol e da Fico (Ferrovia Integração Centro-Oeste), por parte de uma empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes, visa ampliar as possibilidades de escoamento da produção econômica do país, além de reduzir custos logísticos e gerar empregos.

“Os investimentos previstos para a concessão das ferrovias FIOL e FICO representam um grande avanço para a infraestrutura de transportes do país, beneficiando diretamente quatro estados brasileiros. Esse corredor ferroviário terá um impacto significativo no escoamento da produção agrícola dessas regiões, proporcionando maior eficiência logística e competitividade no mercado internacional”, ressalta o diretor-geral em exercício da ANTT, Guilherme Theo Sampaio.

Projeto da Ferrovia Integração Leste-Oeste (FIOL) | Foto: Divulgação

A sessão em Brasília será realizada de forma híbrida, com transmissão ao vivo pelo canal da ANTT, enquanto as demais ocorrerão exclusivamente de forma presencial. Para participar virtualmente com contribuições, é necessário credenciamento prévio até as 12h do dia 10 de março. Já para presença física, os interessados devem comparecer ao local com 30 minutos de antecedência para confirmação de presença e acesso ao evento.

“A participação da sociedade é fundamental para que possamos construir um projeto sólido, alinhado às necessidades do setor e ao desenvolvimento econômico do país. As audiências públicas são uma oportunidade para que diferentes segmentos apresentem sugestões e questionamentos, contribuindo diretamente para a modernização da malha ferroviária e a eficiência logística do Brasil”, destaca o superintendente de Concessão da Infraestrutura da ANTT, Marcelo Cardoso da Fonseca.

Salvador (BA) – 12 de março (sessão presencial)

Horário: 14h

Local: Bahiamar Hotel - Rua João Mendes da Costa Filho, 124 - Jardim de Alah

Capacidade: 300 lugares