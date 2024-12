Fiol e FCA no radar: Bahia planeja integração logística

Plano Estratégico Ferroviário do Estado da Bahia propõe alterações na malha ferroviária - Foto: Divulgação | ANTT

Aconteceu nesta quarta-feira, 27, uma reunião liderada pelo secretário de Planejamento, Cláudio Peixoto, com o objetivo de discutir a integração de projetos na área de infraestrutura logística. O encontro discutiu como serão feitas as conexões entre rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. O objetivo é aumentar a eficiência no transporte de cargas e fortalecer a competitividade da economia baiana.

Leia mais:

>> Fundo de investimentos do Nordeste projeta R$ 47 bi para 2025

>> Governo autoriza CCR Metrô a migrar para mercado livre de energia



>> Secretário do Planejamento visita Terminal Portuário Cotegipe

Entre os principais temas abordados, destacaram-se as concessões ferroviárias, como a renovação antecipada da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), incluindo a requalificação do Corredor Minas-Bahia, que é defendida pela gestão estadual, e os estudos de traçados que conectem o Corredor Logístico Fico-Fiol aos portos da Baía de Todos os Santos (BTS).

Peixoto enfatizou o avanço no planejamento estratégico, com destaque para o Plano Estratégico Ferroviário, que visa implementar um sistema de transporte multimodal que vai dinamizar a economia e aumentar a eficiência na circulação de produtos e mercadorias. “A Bahia tem vocação para a logística e o desenvolvimento, favorecida por sua localização estratégica, as condições naturais do Complexo Portuário da Baía de Todos os Santos e seus ativos industriais, agrícolas, minerais e de transição energética”, disse.

Plano Estratégico Ferroviário da Bahia

O Plano Estratégico Ferroviário do Estado da Bahia propõe alterações na malha ferroviária, como a implantação do conceito de carga geral, a criação de novos ramais e a unificação da bitola para o padrão nacional de 1,60 metro. O estudo, conduzido com consultoria da Fundação Dom Cabral (FDC), também inclui recomendações para o acesso ao Porto de Salvador, tipologias de plataformas logísticas e modelos de governança para clusters econômicos identificados nos municípios.