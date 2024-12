Fundo de investimentos do Nordeste projeta R$ 47 bi para 2025

Secretário de Planejamento, Cláudio Peixoto representou o governo da Bahia - Foto: Elvis Aleluia | Ascom Sudene

Em reunião realizada nesta terça-feira, 26, o Comitê Técnico do Conselho Deliberativo da Sudene (Condel) debateu em torno do planejamento de 2025, com foco na programação de recursos com foco no Fundo de Financiamento do Nordeste (FNE) e no Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FNDE).O secretário de Planejamento da Bahia, Cláudio Peixoto, representou o governo estadual.

Leia mais:

>> Petróleo tem baixa, mas combustíveis seguirão sem redução para consumidores

>> Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7

>> Investidores poderão usar Tesouro Direto como garantia em empréstimos

Entre os principais pontos abordados no encontro estão a projeção de R$ 47 bilhões pelo FNE para o financiamento de projetos em setores produtivos nos estados da área de atuação da Sudene, que inclui toda a região Nordeste, além de parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

Segundo o Banco do Nordeste (BNB), responsável pela gestão do FNE, os setores da Pecuária (R$ 11,5 bilhões), Comércio e Serviços (R$ 9,9 bilhões), Infraestrutura (R$ 9,5 bilhões) e Agricultura (R$ 9 bilhões) devem concentrar a maior parte dos recursos. Entre os R$ 47 bilhões previstos, cerca de R$ 29 bilhões serão destinados a projetos prioritários voltados para mini, micro, pequeno e pequeno-médio empreendedores.

A Bahia deve receber aproximadamente R$ 10 bilhões em 2025, o que equivale a 21% do total projetado pelo FNE para a região.