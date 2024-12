Governo autoriza CCR Metrô a migrar para mercado livre de energia

Concessionário responsável pelo metrô de Salvador poderá migrar para o mercado livre de energia - Foto: Divulgação | CCR Metrô

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) publicou um termo aditivo ao contrato de concessão da CCR Metrô Bahia para autorizar a concessionária, responsável pelo sistema metroviário de Salvador, a migrar para o mercado livre de energia. A medida foi publicada na edição desta quarta-feira, 27, do Diário Oficial do Estado.

Em nota, a Sedur explicou que a mudança “permite uma gestão mais eficiente dos custos de energia elétrica, com os ganhos provenientes dessa operação sendo compartilhados com o Estado”.

A pasta ressaltou que o aditivo não tem nenhuma relação com um possível reajuste da passagem de transporte, que permanece sendo que permanece sendo determinada pela política tarifária vigente do governo da Bahia.

No mercado livre de energia, o cliente pode negociar diretamente com a empresa fornecedora de energia que ofereça as melhores condições, como preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento e data de pagamento, por exemplo.

Novas regras da modalidade começaram a vigorar no dia 1º de janeiro de 2024, aquecendo o setor. A principal mudança é a abertura do Ambiente de Contratação Livre (ACL) para todos os consumidores do Grupo A, que inclui as unidades consumidoras atendidas em alta e média tensão.