POLÍTICA
FOTOS

Veja como será a nova estação de metrô do Campo Grande

Imagens mostram detalhes do projeto da nova parada do modal

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

10/03/2026 - 20:02 h

Futura estação de metrô do Campo Grande.
Futura estação de metrô do Campo Grande. -

A Companhia de Transportes da Bahia (CTB) disponibilizou ao Portal A TARDE algumas imagens do projeto da nova estação do metrô, que será construída no Campo Grande, no centro de Salvador.

O equipamento será instalado na esquina em frente ao Teatro Castro Alves (TCA), no local onde fica a Fundação João Fernandes da Cunha, no Largo Campo Grande. As imagens mostram uma fachada moderna que dialoga com a arquitetura de casarões mais antigos do bairro.

No projeto original a previsão era de que a estação fosse construída em outro local, mas o projeto precisou ser ajustado após indicações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Prefeitura de Salvador e Governo do Estado.

Veja as fotos do projeto:

Fachada da futura estação do metrô do Campo Grande. Estação de Metrô do Campo Grande será construída na esquina próxima ao TCA. Projeto original precisou ser alterado após indicações do Iphan, da prefeitura e do governo.

Expansão

A futura estação do Campo Grande, que faz parte do chamado Tramo IV do metrô de Salvador, entra nesse contexto se conectando com a estação da Lapa, na Linha 1.

Ao todo, serão mais 1,105 km de extensão, fazendo com que o sistema de metrô Salvador-Lauro de Freitas se aproxime dos 40 km, sendo o segundo maior do país, atrás apenas de São Paulo.

O traçado começa na Estação da Lapa, passando por baixo da Avenida Joana Angélica e do Politeama, em direção ao Campo Grande.

O valor global estimado para todo o investimento na construção desse equipamento é de mais de R$ 1,1 bilhão. Essa expansão ficará a cargo do Consórcio Expresso 2 de Julho, formado pelas empresas Álya Construtora, OECI (Odebrecht), Metrô Engenharia e MPE Engenharia, vencedor da licitação.

Mapa por onde vai passar o Tramo IV do metrô de Salvador.
Mapa por onde vai passar o Tramo IV do metrô de Salvador. | Foto: Divulgação / CTB

Início das obras

A expectativa é a de que as obras possam começar ainda neste semestre e durem cerca de 40 meses, isto é, 3 anos e 4 meses, de acordo com a Companhia de Transportes do Estado da Bahia.

Fazendo uma projeção, caso as intervenções comecem, por exemplo, no próximo mês de abril, o espaço deve ser entregue à população em agosto de 2029.

Desapropriações

Um dos desafios para a realização desta obra está relacionado à desapropriação de terrenos que possuem construções históricas e tombadas.

Ao todo, o governo do Estado determinou a desapropriação de mais de 6 mil m², no Largo do Campo Grande e na Avenida Santa Rita, no Vale do Canela.

Entre os imóveis incluídos no processo estão um terreno de 2.959 m² no Largo do Campo Grande, outro de 1.803 m² na Avenida Santa Rita e um terceiro espaço de 1.285 m², também localizado no Campo Grande.

Especificações Técnicas: Estação Campo Grande

  • Extensão do novo trecho: 1,105 km de novos trilhos a partir da Lapa.
  • Profundidade: 46 metros abaixo do solo (equivalente a um prédio de 15 andares), tornando-se a estação mais profunda de Salvador.
  • Localização estratégica: O desembarque será na área onde tradicionalmente se monta o camarote da Câmara Municipal, facilitando o acesso ao Garcia e ao Vale do Canela.
  • Método construtivo: Subterrâneo (será a terceira estação deste tipo na capital, junto com Lapa e Campo da Pólvora).
  • Investimento total: R$ 1.162.057.956,94 (R$ 1.1bilhão).
  • Prazo de execução: 40 meses (estimativa de entrega para o segundo semestre de 2029).
  • Consórcio responsável: Expresso 2 de Julho (Álya Construtora, OECI, Metrô Engenharia e MPE Engenharia).
  • Desapropriações: Área de mais de 6 mil m² abrangendo o Largo do Campo Grande e a Avenida Santa Rita.

