FOTOS
Veja como será a nova estação de metrô do Campo Grande
Imagens mostram detalhes do projeto da nova parada do modal
Por Anderson Ramos
Siga o A TARDE no Google
A Companhia de Transportes da Bahia (CTB) disponibilizou ao Portal A TARDE algumas imagens do projeto da nova estação do metrô, que será construída no Campo Grande, no centro de Salvador.
O equipamento será instalado na esquina em frente ao Teatro Castro Alves (TCA), no local onde fica a Fundação João Fernandes da Cunha, no Largo Campo Grande. As imagens mostram uma fachada moderna que dialoga com a arquitetura de casarões mais antigos do bairro.
No projeto original a previsão era de que a estação fosse construída em outro local, mas o projeto precisou ser ajustado após indicações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Prefeitura de Salvador e Governo do Estado.
Veja as fotos do projeto:
Fachada da futura estação do metrô do Campo Grande. | Estação de Metrô do Campo Grande será construída na esquina próxima ao TCA. | Projeto original precisou ser alterado após indicações do Iphan, da prefeitura e do governo. |
Expansão
A futura estação do Campo Grande, que faz parte do chamado Tramo IV do metrô de Salvador, entra nesse contexto se conectando com a estação da Lapa, na Linha 1.
Ao todo, serão mais 1,105 km de extensão, fazendo com que o sistema de metrô Salvador-Lauro de Freitas se aproxime dos 40 km, sendo o segundo maior do país, atrás apenas de São Paulo.
O traçado começa na Estação da Lapa, passando por baixo da Avenida Joana Angélica e do Politeama, em direção ao Campo Grande.
O valor global estimado para todo o investimento na construção desse equipamento é de mais de R$ 1,1 bilhão. Essa expansão ficará a cargo do Consórcio Expresso 2 de Julho, formado pelas empresas Álya Construtora, OECI (Odebrecht), Metrô Engenharia e MPE Engenharia, vencedor da licitação.
Início das obras
A expectativa é a de que as obras possam começar ainda neste semestre e durem cerca de 40 meses, isto é, 3 anos e 4 meses, de acordo com a Companhia de Transportes do Estado da Bahia.
Fazendo uma projeção, caso as intervenções comecem, por exemplo, no próximo mês de abril, o espaço deve ser entregue à população em agosto de 2029.
Desapropriações
Um dos desafios para a realização desta obra está relacionado à desapropriação de terrenos que possuem construções históricas e tombadas.
Ao todo, o governo do Estado determinou a desapropriação de mais de 6 mil m², no Largo do Campo Grande e na Avenida Santa Rita, no Vale do Canela.
Entre os imóveis incluídos no processo estão um terreno de 2.959 m² no Largo do Campo Grande, outro de 1.803 m² na Avenida Santa Rita e um terceiro espaço de 1.285 m², também localizado no Campo Grande.
Leia Também:
Especificações Técnicas: Estação Campo Grande
- Extensão do novo trecho: 1,105 km de novos trilhos a partir da Lapa.
- Profundidade: 46 metros abaixo do solo (equivalente a um prédio de 15 andares), tornando-se a estação mais profunda de Salvador.
- Localização estratégica: O desembarque será na área onde tradicionalmente se monta o camarote da Câmara Municipal, facilitando o acesso ao Garcia e ao Vale do Canela.
- Método construtivo: Subterrâneo (será a terceira estação deste tipo na capital, junto com Lapa e Campo da Pólvora).
- Investimento total: R$ 1.162.057.956,94 (R$ 1.1bilhão).
- Prazo de execução: 40 meses (estimativa de entrega para o segundo semestre de 2029).
- Consórcio responsável: Expresso 2 de Julho (Álya Construtora, OECI, Metrô Engenharia e MPE Engenharia).
- Desapropriações: Área de mais de 6 mil m² abrangendo o Largo do Campo Grande e a Avenida Santa Rita.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes