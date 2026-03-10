Veja como será a nova estação de metrô do Campo Grande

Futura estação de metrô do Campo Grande. - Foto: Divulgação / CTB

A Companhia de Transportes da Bahia (CTB) disponibilizou ao Portal A TARDE algumas imagens do projeto da nova estação do metrô, que será construída no Campo Grande, no centro de Salvador.

O equipamento será instalado na esquina em frente ao Teatro Castro Alves (TCA), no local onde fica a Fundação João Fernandes da Cunha, no Largo Campo Grande. As imagens mostram uma fachada moderna que dialoga com a arquitetura de casarões mais antigos do bairro.

No projeto original a previsão era de que a estação fosse construída em outro local, mas o projeto precisou ser ajustado após indicações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Prefeitura de Salvador e Governo do Estado.

Veja as fotos do projeto:

Fachada da futura estação do metrô do Campo Grande. | Foto: Divulgação / CTB

Estação de Metrô do Campo Grande será construída na esquina próxima ao TCA. | Foto: Divulgação / CTB

Projeto original precisou ser alterado após indicações do Iphan, da prefeitura e do governo. | Foto: Divulgação / CTB

Expansão

A futura estação do Campo Grande, que faz parte do chamado Tramo IV do metrô de Salvador, entra nesse contexto se conectando com a estação da Lapa, na Linha 1.

Ao todo, serão mais 1,105 km de extensão, fazendo com que o sistema de metrô Salvador-Lauro de Freitas se aproxime dos 40 km, sendo o segundo maior do país, atrás apenas de São Paulo.

O traçado começa na Estação da Lapa, passando por baixo da Avenida Joana Angélica e do Politeama, em direção ao Campo Grande.

O valor global estimado para todo o investimento na construção desse equipamento é de mais de R$ 1,1 bilhão. Essa expansão ficará a cargo do Consórcio Expresso 2 de Julho, formado pelas empresas Álya Construtora, OECI (Odebrecht), Metrô Engenharia e MPE Engenharia, vencedor da licitação.

Mapa por onde vai passar o Tramo IV do metrô de Salvador. | Foto: Divulgação / CTB

Início das obras

A expectativa é a de que as obras possam começar ainda neste semestre e durem cerca de 40 meses, isto é, 3 anos e 4 meses, de acordo com a Companhia de Transportes do Estado da Bahia.

Fazendo uma projeção, caso as intervenções comecem, por exemplo, no próximo mês de abril, o espaço deve ser entregue à população em agosto de 2029.

Desapropriações

Um dos desafios para a realização desta obra está relacionado à desapropriação de terrenos que possuem construções históricas e tombadas.

Ao todo, o governo do Estado determinou a desapropriação de mais de 6 mil m², no Largo do Campo Grande e na Avenida Santa Rita, no Vale do Canela.

Entre os imóveis incluídos no processo estão um terreno de 2.959 m² no Largo do Campo Grande, outro de 1.803 m² na Avenida Santa Rita e um terceiro espaço de 1.285 m², também localizado no Campo Grande.

Especificações Técnicas: Estação Campo Grande