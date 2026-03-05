Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

O metrô de Salvador se aproxima dos 40 km com o início das obras da Estação Campo Grande, no centro da cidade. O local vai se somar as outras 22 estações já existentes que ligam diferentes partes da cidade e estão divididas em duas linhas.

A Linha 1, da qual a Estação Campo Grande fará parte, hoje liga a estação da Lapa até Águas Claras. Já a Linha 2 funciona entre a estação Acesso Norte — que se conecta com a Linha 1 na altura da Rótula do Abacaxi — até o Aeroporto.

O Portal A TARDE apurou com fontes ligadas ao Governo da Bahia detalhes da construção da Estação Campo Grande, como prazo da obra, valor investido e infraestrutura.

A expansão para o Campo Grande

A futura estação do Campo Grande, que faz parte do chamado Tramo IV do metrô de Salvador, entra nesse contexto se conectando com a estação da Lapa, na Linha 1.

Ao todo, serão mais 1,105 km de extensão, fazendo com que o sistema de metrô Salvador-Lauro de Freitas se aproxime dos 40 km, sendo o segundo maior do país, atrás apenas de São Paulo.

O traçado começa na Estação da Lapa, passando por baixo da Avenida Joana Angélica e do Politeama, em direção ao Campo Grande.

O valor global estimado para todo o investimento na construção desse equipamento é de mais de R$ 1,1 bilhão (R$ 1.162.057.956,94). Essa expansão ficará a cargo do Consórcio Expresso 2 de Julho, formado pelas empresas Álya Construtora, OECI (Odebrecht), Metrô Engenharia e MPE Engenharia, vencedor da licitação.

Quando as obras começam?

A expectativa é a de que as obras possam começar ainda neste semestre e durem cerca de 40 meses, isto é, 3 anos e 4 meses, de acordo com a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

Fazendo uma projeção, caso as intervenções comecem, por exemplo, no próximo mês de abril, o espaço deve ser entregue à população em agosto de 2029.

Essa data inclui os testes e os comissionamentos (processo de assegurar que os sistemas e componentes de uma edificação ou unidade industrial estejam projetados, instalados, testados, operados e mantidos de acordo com as necessidades e requisitos operacionais).

Cronograma das obras

De acordo com a CTB, o cronograma detalhado das obras será desenvolvido e ajustado conforme o avanço das etapas construtivas, "considerando aspectos técnicos, operacionais e urbanos, sendo amplamente acompanhado pelos órgãos responsáveis".

Um dos desafios para a realização desta obra está relacionado à desapropriação de terrenos que possuem construções históricas e tombadas.

Ao todo, o governo do Estado determinou a desapropriação de mais de 6 mil m², no Largo do Campo Grande e na Avenida Santa Rita, no Vale do Canela.

Entre os imóveis incluídos no processo estão um terreno de 2.959 m² no Largo do Campo Grande, outro de 1.803 m² na Avenida Santa Rita e um terceiro espaço de 1.285 m², também localizado no Campo Grande.

Modificações no tráfego

Além disso, ainda será preciso ficar atento às condições do trânsito, uma vez que o Campo Grande serve de passagem para veículos que buscam chegar ao Centro Antigo da cidade ou na região da orla. As intervenções tendem a mudar a dinâmica diária da região.

Também conforme a CTB, a partir do momento em que intervenções para a construção do Tramo IV do metrô forem inicializadas, haverá intervenções no entorno da Praça do Campo Grande, com alterações temporárias no fluxo viário, incluindo a interrupção parcial de trechos para a implantação do canteiro de obras e execução das atividades.

"Todas as mudanças serão previamente comunicadas à população, com sinalização adequada e medidas para minimizar impactos na mobilidade", explicou o órgão ao Portal A TARDE.

Estação com a maior profundidade de Salvdador

A futura estação do Campo Grande do Metrô de Salvador será apenas a terceira do sistema que vai operar de forma subterrânea: as duas primeiras são as da Lapa e Campo da Pólvora.

A estação Campo da Pólvora, localizada próximo ao Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré, já impressiona por algumas características. Além de estar a cerca de 34 metros de profundidade abaixo do solo — equivalente à altura de um prédio de 12 andares, possui três pavimentos, três elevadores e 18 escadas rolantes.

No entanto, as obras da estação do Campo Grande superam o que já existe, também de acordo com a CTB. O terminal terá 46 metros de profundidade abaixo do solo, o que equivale a um prédio de até 15 andares.

"A profundidade será compatível com o método construtivo adotado e com as condições geotécnicas da área", garantiu o órgão.

Em entrevista no final de 2025, o governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que o desembarque da nova estação ocorrerá onde atualmente é montado o camarote da Câmara Municipal de Salvador (CMS) durante o Carnaval, localizado próximo ao acesso de bairros como o Garcia e o Canela.

“Nós conversamos com o prefeito a possibilidade de jogar um pouco mais naquela área mais morta, onde mais ou menos ali fica o camarote da Câmara de Vereadores que ali é uma região mais morta”, afirmou o gestor.

Especificações Técnicas: Estação Campo Grande

Extensão do novo trecho: 1,105 km de novos trilhos a partir da Lapa.

1,105 km de novos trilhos a partir da Lapa. Profundidade: 46 metros abaixo do solo (equivalente a um prédio de 15 andares), tornando-se a estação mais profunda de Salvador.

46 metros abaixo do solo (equivalente a um prédio de 15 andares), tornando-se a estação mais profunda de Salvador. Localização estratégica: O desembarque será na área onde tradicionalmente se monta o camarote da Câmara Municipal, facilitando o acesso ao Garcia e ao Vale do Canela.

O desembarque será na área onde tradicionalmente se monta o camarote da Câmara Municipal, facilitando o acesso ao Garcia e ao Vale do Canela. Método construtivo: Subterrâneo (será a terceira estação deste tipo na capital, junto com Lapa e Campo da Pólvora).

Subterrâneo (será a terceira estação deste tipo na capital, junto com Lapa e Campo da Pólvora). Investimento total: R$ 1.162.057.956,94 (R$ 1.1bilhão).

R$ 1.162.057.956,94 (R$ 1.1bilhão). Prazo de execução: 40 meses (estimativa de entrega para o segundo semestre de 2029).

40 meses (estimativa de entrega para o segundo semestre de 2029). Consórcio responsável: Expresso 2 de Julho (Álya Construtora, OECI, Metrô Engenharia e MPE Engenharia).

Expresso 2 de Julho (Álya Construtora, OECI, Metrô Engenharia e MPE Engenharia). Desapropriações: Área de mais de 6 mil m² abrangendo o Largo do Campo Grande e a Avenida Santa Rita.