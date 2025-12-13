Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Metrô deve chegar ao Campo Grande em 2026 e transformar região histórica

Obras previstas para 2026 devem melhorar mobilidade, impulsionar comércio e valorizar polo cultural de Salvador

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/12/2025 - 9:40 h
Obras da estação de metrô Campo Grande devem iniciar em 2026
Obras da estação de metrô Campo Grande devem iniciar em 2026 -

A chegada do metrô ao Campo Grande, em Salvador, tem gerado grande expectativa entre moradores, trabalhadores, comerciantes e estudantes da região. A previsão é que as obras do novo trecho tenham início em 2026, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A expansão do sistema metroviário é uma iniciativa do Governo do Estado e deve provocar uma profunda transformação urbana em uma das áreas mais simbólicas da capital baiana. O Campo Grande concentra importantes equipamentos culturais, como o Teatro Castro Alves, a Concha Acústica e museus, além de instituições de ensino e unidades de saúde.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para o governador Jerônimo Rodrigues, a ampliação do metrô e a implantação do VLT fazem parte do projeto Nova Bahia, que prevê investimentos estruturantes e sociais em Salvador. “O objetivo de nosso governo é trabalhar para melhorar a vida do povo baiano”.

Opinião da população

Morador da região há mais de cinco décadas, o administrador de condomínios Darcílio Gouveia comemora a possibilidade de contar com o metrô como alternativa de deslocamento diário.

“Será uma economia de recursos e tempo inacreditável para mim, que sempre faço o percurso e gasto com abastecimento de combustível do meu carro bem mais do que a passagem, além do estresse de congestionamentos”, relata.

O impacto positivo também é aguardado por quem mantém negócios no entorno do Campo Grande, onde será implantado o chamado tramo 4 do metrô, com previsão de atender cerca de 11 mil usuários por dia.

Leia Também:

Denúncias de funcionários expõem problemas graves no Metrô de Salvador
Grupo de amigos celebra 44 anos com caminhada até a Igreja do Bonfim
Conheça os 16 homens que integram o novo Baralho Lilás da SSP
Bonfim 2026 anuncia tema inédito e Isabela Suarez como juíza da festa

À frente do tradicional Sebo Graúna, especializado em livros e publicações antigas, Índio acompanha de perto a redução no fluxo de pessoas na área ao longo dos anos.

“É até possível que a pandemia tenha contribuído para o afastamento do povo das ruas, mas aqui sofremos também com barbeiragens municipais, a exemplo de corte de linhas de ônibus pela prefeitura que dificultaram o acesso”, afirma.

O comerciante destaca ainda o potencial estratégico da região.

“Trabalho aqui a 50 metros do Campo Grande há décadas e senti no bolso o esvaziamento de circulantes numa região com apelo cultural, educacional, aqui estão unidades da Ufba, além de ser um polo de saúde, com hospital e clínicas”.

Darcílio lembra que o Campo Grande também é palco de eventos cívicos tradicionais, como o 2 de Julho e o 7 de Setembro, além de integrar o circuito do Carnaval. “O metrô vai facilitar o acesso de toda a cidade a eles”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campo grande metrô metrô Campo Grande Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Obras da estação de metrô Campo Grande devem iniciar em 2026
Play

Incêndio atinge apartamento de luxo em Ondina

Obras da estação de metrô Campo Grande devem iniciar em 2026
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Obras da estação de metrô Campo Grande devem iniciar em 2026
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Obras da estação de metrô Campo Grande devem iniciar em 2026
Play

Vídeo: condutor de Jet Ski morre após bater em barco na Ribeira

x