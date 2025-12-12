Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Bonfim 2026 anuncia tema inédito e Isabela Suarez como juíza da festa

Presidente da ACB assume e reforça a união entre fé, cultura e economia

Redação

Por Redação

12/12/2025 - 14:34 h
Isabela Suarez foi anunciada como juíza da festa
Isabela Suarez foi anunciada como juíza da festa

A Festa do Bonfim 2026 será marcada pela celebração da tradição e pela ascensão da representatividade feminina. Na manhã desta sexta-feira, 12, o reitor da Basílica Santuário, padre Edson Menezes, anunciou o tema da celebração: “O Exercício do Ministério Público de Jesus, o Amado Senhor do Bonfim”.

O anúncio foi acompanhado por Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), que assume o simbólico e histórico posto de Juíza da Festa para a edição de 2026, sucedendo o empresário Luiz Mendonça Filho.

A escolha de Isabela Suarez amplia a presença feminina em um dos cargos mais importantes da celebração religiosa e cultural da Bahia. A decisão foi endossada pela Irmandade e pelo reitor, que a consideram coerente com o momento da Igreja Católica, que busca maior participação das mulheres em funções de destaque.

“É uma honra e uma grande responsabilidade ser parte desta história. Mais do que um título, este é um chamado para reforçar a devoção, preservar a tradição e dar visibilidade à grandeza da Bahia e do seu povo”, destacou Isabela Suarez.

Marcelo Sacramento, presidente da Irmandade, reforçou o simbolismo da decisão: “A escolha de uma juíza para nossa festa é um ato simbólico. Entendemos que é muito importante a diversidade de gênero, cultura e religiões. Isabela é uma mulher dinâmica, destemida e de muitas conquistas”.

Força da festa tradicional

Além da fé, Isabela Suarez destacou a relevância econômica dos festejos para o estado. Ela ressaltou que o Bonfim é um movimento que mobiliza comércio, turismo, serviços e gera oportunidades para o empreendedorismo baiano.

Imagem ilustrativa da imagem Bonfim 2026 anuncia tema inédito e Isabela Suarez como juíza da festa
Foto: Divulgação / Ascom ACB

“Quando a cidade se prepara para o Bonfim, toda a cadeia produtiva se movimenta. É a demonstração mais bonita de como tradição e desenvolvimento caminham juntos no nosso estado”, afirmou a Juíza da Festa.

Em 13 de janeiro, a novena será dedicada ao setor produtivo e aos advogados — um simbolismo especial, já que a ACB e a OAB Bahia são atualmente presididas por mulheres.

Imagem ilustrativa da imagem Bonfim 2026 anuncia tema inédito e Isabela Suarez como juíza da festa
Foto: Divulgação / Ascom ACB

Os festejos do Bonfim 2026 serão celebrados entre os dias 8 e 18 de janeiro.

Durante a coletiva, também foi apresentado o resultado do novo processo de restauro da imagem do Senhor do Bonfim, trabalho conduzido pelo professor Túlio Almeida, da Escola de Belas Artes da UFBA.

x