Denúncias de funcionários expõem problemas graves no Metrô de Salvador

Uma denúncia anônima enviada por funcionários da Motiva, antiga CCR Metrô Bahia, expõe uma situação grave que, segundo eles, coloca em risco a saúde, a segurança e as condições de trabalho da linha de frente do consórcio. Sob o título desesperado de “Estamos gritando por socorro!”, os trabalhadores alertam para regressões nos planos de saúde e odontológico, falhas na segurança operacional, assédio moral e gestão prejudicial, além da omissão do sindicato da categoria.

De acordo com os colaboradores, as alterações nos planos de saúde e odontológico, ocorridas em 2025, reduziram drasticamente a cobertura, tornando cerca de 70% da rede credenciada inacessível. Eles relataram também interrupções em tratamentos essenciais, incluindo psicologia, pediatria e terapias diversas, além de dificuldades em atendimentos emergenciais que os forçam a recorrer às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), na rede pública de saúde.

Na denúncia, os funcionários afirmam que a lista de credenciados fornecida pela empresa está desatualizada, com clínicas inexistentes ou que negam atendimento pós-atualização. “Os supervisores e gestores discutem a situação em grupos internos, mas não apresentam soluções. Temos medo de que só haja resposta depois de um agravamento sério, ou até um óbito”, diz o texto encaminhado ao Portal A TARDE por meio de e-mail.

Linha em risco

Ainda conforme os colaboradores, a situação na operação também é crítica. Há déficit crônico de efetivo de segurança, escalas alteradas que afetam a saúde dos trabalhadores e aumento de acidentes, agressões de clientes e tentativas de suicídio nas plataformas. Colaboradores afirmam que a sobrecarga é constante, com funcionários sendo obrigados a cobrir múltiplas estações e trens sem suporte adequado.

No campo da gestão, a denúncia aponta práticas de assédio moral, contratações sem critério, desvalorização salarial e planos de carreira inexistentes. Processos seletivos internos são descritos como previsíveis e sem credibilidade, beneficiando poucos escolhidos independentemente da competência.

"Todos já imaginam, sabem quem será promovido mesmo antes do início do processo, e na maioria das vezes o promovido não tem competência alguma para o cargo, vide a qualidade do serviço que vem caindo vertiginosamente ano após ano. Os processos não têm credibilidade e ainda somos coagidos caso não realizemos a inscrição mesmo já sabendo o desfecho final", descreve eles em outro trecho do documento.

Descaso do sindicato

Segundo os funcionários, o SINDFERRO - sindicato que representa a categoria - tem sido omisso e permissivo com as mudanças que pioram as condições de trabalho, deixando os colaboradores reféns do medo e da necessidade de manter o emprego.

"O sindicato da categoria tem se mostrado inerte e conivente com todas as mudanças aplicadas pela empresa, que sistematicamente pioram as condições de trabalho e os benefícios dos colaboradores de cargos mais baixos. A ausência de um recurso legítimo nos deixa reféns do medo que impera diante da incerteza. A maioria, infelizmente, está acuada pela necessidade do emprego, e essa dependência elimina qualquer via de escape", finaliza os funcionários.

A denúncia reforça que a situação é urgente e requer atenção imediata das autoridades competentes para evitar consequências ainda mais graves para os trabalhadores e usuários do metrô da capital baiana.

A Metrô Bahia

Por meio de nota, a Metrô Bahia destacou o compromisso com a segurança, o bem-estar e a valorização de seus colaboradores, respondendo às denúncias sobre descaso na empresa.

“A empresa está em fase de transição de plano de saúde, com o objetivo de manter o benefício dentro dos parâmetros sustentáveis para o coletivo, e segue atuando junto à operadora para garantir a amplitude do atendimento e a continuidade nos tratamentos", afirma a empresa.

Ainda no texto, a concessionária declarou que adota protocolos rigorosos de segurança, mantém apoio psicológico aos colaboradores, repudia qualquer forma de assédio e mantém canais de compliance seguros e sigilosos para acolher denúncias, garantindo apuração rigorosa e transparência em seus processos.

O SINDFERRO

Também através de nota oficial, O SINDIFERRO ressaltou sua atuação em defesa dos trabalhadores da Metrô Bahia, negando qualquer conivência com as denúncias recentes.

“Recebemos e atuamos em todos os tipos de denúncias. Quando não avançamos pela via administrativa, seguimos pelos campos jurídico e político”, diz o sindicato em um trecho do documento.

A entidade reafirma que mantém atuação independente, combativa e transparente, garantindo apoio aos empregados e vigilância constante em questões de segurança, saúde e condições de trabalho.