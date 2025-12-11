DICAS
10 locais gratuitos para curtir o Réveillon em Salvador
Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, é o ponto central das celebrações públicas
Por Jair Mendonça Jr
A celebração de Ano Novo em Salvador oferece diversas opções gratuitas, concentrando o maior evento na Boca do Rio e descentralizando a queima de fogos para outros pontos da Orla.
O Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury (Boca do Rio), é o ponto central das celebrações públicas. O evento terá início em 27 de dezembro e segue até 31 de dezembro, oferecendo cinco dias de apresentações musicais.
A programação do dia 31 de dezembro incluirá shows de Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Timbalada e Xanddy Harmonia. O local é o principal da cidade para a queima de fogos.
2 - Santo Antônio Além do Carmo
Bairro histórico e charmoso, oferece vista para a Baía de Todos os Santos e possui um ponto de queima de fogos oficial. Permite curtir a celebração na rua em um ambiente boêmio.
3- Rio Vermelho (Largo da Mariquita)
Queima de fogos oficial e toda a atmosfera boêmia do bairro, que é conhecido por sua vida noturna e culinária de rua.
4 - Farol da Barra
Ponto histórico e tradicional, ideal para quem quer uma celebração na Orla mais clássica com queima de fogos oficial.
5 - Itapuã
Queima de fogos oficial, para quem busca a vibe mais tranquila e litorânea desse famoso bairro de Salvador.
6 - Amaralina
Um dos bairros da Orla com queima de fogos oficial, oferecendo uma celebração de rua no calçadão.
7 - Jardim de Alah
Local com queima de fogos oficial e espaço amplo na Orla, conhecido pelas palmeiras.
8 - Patamares
Outra opção na Orla com queima de fogos oficial para a virada do ano.
9 - Ribeira
Queima de fogos oficial. Famosa por seus casarões e sorveteria tradicional, oferece uma atmosfera cultural na Cidade Baixa.
10 - Periperi
Queima de fogos oficial. Opção na região do Subúrbio Ferroviário, garantindo a festa de Ano Novo descentralizada.
