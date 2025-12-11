10 locais gratuitos para curtir o Réveillon em Salvador

Festival Virada Salvador, edição 2024/25 - Foto: Igor Santos/Secom

A celebração de Ano Novo em Salvador oferece diversas opções gratuitas, concentrando o maior evento na Boca do Rio e descentralizando a queima de fogos para outros pontos da Orla.

O Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury (Boca do Rio), é o ponto central das celebrações públicas. O evento terá início em 27 de dezembro e segue até 31 de dezembro, oferecendo cinco dias de apresentações musicais.

A programação do dia 31 de dezembro incluirá shows de Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Timbalada e Xanddy Harmonia. O local é o principal da cidade para a queima de fogos.

2 - Santo Antônio Além do Carmo

Santo Antônio Além do Carmo | Foto: Reprodução internet

Bairro histórico e charmoso, oferece vista para a Baía de Todos os Santos e possui um ponto de queima de fogos oficial. Permite curtir a celebração na rua em um ambiente boêmio.

3- Rio Vermelho (Largo da Mariquita)

Rio Vermelho | Foto: Reprodução internet

Queima de fogos oficial e toda a atmosfera boêmia do bairro, que é conhecido por sua vida noturna e culinária de rua.

4 - Farol da Barra

Farol da Barra | Foto: Jota Freitas/Turismo Bahia

Ponto histórico e tradicional, ideal para quem quer uma celebração na Orla mais clássica com queima de fogos oficial.

5 - Itapuã

Itapuã | Foto: Reprodução internet

Queima de fogos oficial, para quem busca a vibe mais tranquila e litorânea desse famoso bairro de Salvador.

6 - Amaralina

| Foto: Reprodução internet

Um dos bairros da Orla com queima de fogos oficial, oferecendo uma celebração de rua no calçadão.

7 - Jardim de Alah

| Foto: Reprodução internet

Local com queima de fogos oficial e espaço amplo na Orla, conhecido pelas palmeiras.

8 - Patamares

| Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Outra opção na Orla com queima de fogos oficial para a virada do ano.

9 - Ribeira

| Foto: Reprodução internet

Queima de fogos oficial. Famosa por seus casarões e sorveteria tradicional, oferece uma atmosfera cultural na Cidade Baixa.

10 - Periperi

Periperi | Foto: Reprodução internet

Queima de fogos oficial. Opção na região do Subúrbio Ferroviário, garantindo a festa de Ano Novo descentralizada.