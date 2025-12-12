Grupo de amigos celebra 44 anos com caminhada até a Igreja do Bonfim

Caminhada acontece desde 1981 - Foto: Arquivo pessoal

Há exatos 44 anos, no dia 5 de dezembro de 1981, os amigos Nilton Alves de Sant’Anna, Zenildo, Aniston e Manoel fundaram o Grupo de Caminhadas Sol Nascente, com o objetivo de unir a paixão pelo esporte à confraternização. E para celebrar a data, a resistência física e a disposição desses senhores e senhoras, com idades entre 40 e 85 anos, neste sábado, 13, será realizada mais uma edição da tradicional Caminhada da Paz até a Igreja do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa.

O grupo começou com pequenas caminhadas de 1 a 2 quilômetros pelo Vale dos Rios, mas logo ganhou destaque em corridas de longa distância, chegando a percorrer 10, 21 e até 42 km, participando de competições nacionais e internacionais, inclusive nos Estados Unidos. Apoiado pela Associação de Veteranos de Atletismo da Bahia (AVAB), pelo Banco do Estado da Bahia (BESA) e pelo Exército, o Sol Nascente transformou-se em referência no atletismo baiano.

“Nossa caminhada, que no início era corrida, foi fundada em 1981 pelo amigo Zenildo e outros amigos com o intuito de confraternizar. Com o passar dos anos, o grupo foi aumentando e formando uma grande família abençoada. Para mim, a importância desse grupo é reunir os amigos, para um bate-papo maravilhoso e um dia de muita alegria”, afirma Eustáquio Bastos, um dos fundadores do Grupo Sol Nascente.

“A importância do grupo sempre foi reunir amigos e compartilhar bons momentos. Nossas caminhadas mensais nos permitem renovar energias, conversar, rir e fortalecer laços. A de dezembro, até o Bonfim, é a maior e mais significativa de todas”, afirma Bruna Vasconcelos, secretária do grupo.



O percurso da caminhada começa no Vale dos Rios, às 6h, passa pela Avenida Luiz Viana Filho - a Paralela -, a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, Largo do Tanque, Largo de Roma e finaliza na Basílica do Senhor do Bonfim. Entre histórias, risos e esforço físico, os participantes reforçam o lema do grupo: “Nunca desista de correr, apesar das dores, pois é sinal de que estamos vivos”, lembra Nilton Alves.

Ao longo dessas mais de quatro décadas, o Sol Nascente consolidou-se não apenas como um grupo esportivo, mas como uma verdadeira família, mantendo viva a chama da amizade, da fé e do espírito de superação. Nesta caminhada especial, o grupo celebra não apenas os 44 anos de história, mas a força de uma tradição construída passo a passo, quilômetro a quilômetro.