Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DUAS VEZES SEGUIDAS

Nordestino campeão da Fórmula 3 é eleito novato do ano da FIA

Piloto pernambucano de 20 anos será promovido à Fórmula 2 em 2026

Marina Branco

Por Marina Branco

12/12/2025 - 17:34 h
Rafael Câmara, campeão da Fórmula 3
Rafael Câmara, campeão da Fórmula 3 -

No ano passado, Gabriel Bortoleto, brasileiro que pilota pela Sauber/Audi na Fórmula 1, foi eleito "novato do ano" pela Federação Internacional de Automobilismo. Neste ano, foi a vez de Rafael Câmara, o nordestino campeão da Fórmula 3 pela Trident.

A premiação reconhece o desempenho do piloto ao longo da temporada de 2025 e foi entregue nesta sexta-feira, 12, no mesmo evento que coroou Lando Norris campeão da Fórmula 1.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Quanto ganha um piloto de Fórmula 1? Veja ranking dos mais bem pagos
Campeão da Fórmula 1, Lando Norris é filho de um grande poderoso do mundo
Lando Norris desbanca Verstappen e é o novo campeão da Fórmula 1

Quem é Rafael Câmara

Natural do Recife, Rafael Câmara tem 20 anos e já tem seu próximo passo definido no automobilismo. Em 2026, ele disputará a Fórmula 2 pela equipe Invicta, mesma escuderia que venceu a categoria em 2024 com Bortoleto e, em 2025, com Leonardo Fornaroli.

O piloto não pôde comparecer presencialmente à cerimônia, realizada em Tashkent, capital do Uzbequistão. Ainda assim, enviou uma mensagem em vídeo, exibida no telão para o público presente. A apresentação da categoria ficou a cargo do australiano Oscar Piastri, piloto da Fórmula 1.

Elite do automobilismo

Além do reconhecimento a Câmara, o evento também entregou os troféus referentes ao top 3 da temporada da Fórmula 1, incluindo o do campeão Lando Norris. O vice-campeão Max Verstappen, no entanto, solicitou dispensa e não participou da cerimônia por estar doente.

Além dos dois, foi premiado Oscar Piastri, colega de equipe de Norris, vencedor do campeonato de construtores com a McLaren e terceiro colocado no campeonato de pilotos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

automobilismo fórmula 1 Gabriel Bortoleto Lando Norris premiação Rafael Câmara

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rafael Câmara, campeão da Fórmula 3
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Rafael Câmara, campeão da Fórmula 3
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Rafael Câmara, campeão da Fórmula 3
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Rafael Câmara, campeão da Fórmula 3
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x