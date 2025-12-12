Nordestino campeão da Fórmula 3 é eleito novato do ano da FIA

Rafael Câmara, campeão da Fórmula 3 - Foto: F3 I Divulgação

No ano passado, Gabriel Bortoleto, brasileiro que pilota pela Sauber/Audi na Fórmula 1, foi eleito "novato do ano" pela Federação Internacional de Automobilismo. Neste ano, foi a vez de Rafael Câmara, o nordestino campeão da Fórmula 3 pela Trident.

A premiação reconhece o desempenho do piloto ao longo da temporada de 2025 e foi entregue nesta sexta-feira, 12, no mesmo evento que coroou Lando Norris campeão da Fórmula 1.

Quem é Rafael Câmara

Natural do Recife, Rafael Câmara tem 20 anos e já tem seu próximo passo definido no automobilismo. Em 2026, ele disputará a Fórmula 2 pela equipe Invicta, mesma escuderia que venceu a categoria em 2024 com Bortoleto e, em 2025, com Leonardo Fornaroli.

O piloto não pôde comparecer presencialmente à cerimônia, realizada em Tashkent, capital do Uzbequistão. Ainda assim, enviou uma mensagem em vídeo, exibida no telão para o público presente. A apresentação da categoria ficou a cargo do australiano Oscar Piastri, piloto da Fórmula 1.

Elite do automobilismo

Além do reconhecimento a Câmara, o evento também entregou os troféus referentes ao top 3 da temporada da Fórmula 1, incluindo o do campeão Lando Norris. O vice-campeão Max Verstappen, no entanto, solicitou dispensa e não participou da cerimônia por estar doente.

Além dos dois, foi premiado Oscar Piastri, colega de equipe de Norris, vencedor do campeonato de construtores com a McLaren e terceiro colocado no campeonato de pilotos.