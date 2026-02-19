Menu
EMBARQUE SEGURO

Quase 2 milhões: Metrô bate recorde histórico de passageiros no Carnaval

Sistema metroviário registra alta de 40% nos embarques noturnos e realiza mais de 5 mil viagens para garantir a mobilidade dos foliões

Rafael Tiago

Por Rafael Tiago

19/02/2026 - 17:35 h

Metrô de Salvador bateu um novo recorde durante o Carnaval
Metrô de Salvador bateu um novo recorde durante o Carnaval

O balanço do Carnaval 2026 do Metrô de Salvador revelou um número impressionante: quase 2 milhões de passageiros passaram pelas catracas em apenas sete dias. Entre a quinta-feira, 12, e a Quarta-feira de Cinzas, 18, 1.965.138 pessoas utilizaram o sistema, consolidando o modal como a principal escolha para quem buscou agilidade na maior festa de rua do mundo.

O crescimento foi de 9% no volume geral, mas o destaque absoluto ficou para as madrugadas, que registraram um salto de 40% na procura em relação ao ano anterior.

Operação 24h e experiência do folião

Para garantir o fluxo de mais de 5 mil viagens, o sistema contou com um exército de 900 colaboradores. Além da rapidez, quem escolheu o trilho encontrou mimos: espaços instagramáveis, pintura corporal e atendimento bilíngue para turistas de todo o mundo.

"A operação 24h e o reforço de equipe garantiram a melhor jornada aos foliões", destaca Carlos Cavalcanti, gerente do Centro de Controle Operacional.

Impacto econômico e sustentável

Com 38 km de extensão e 22 estações, o sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas já injetou mais de R$ 11 bilhões na economia baiana. O recorde de 2026 reafirma o compromisso da concessionária com a mobilidade sustentável e a eficiência no transporte de massa, transportando hoje mais de 400 mil pessoas diariamente fora do período festivo.

Quantos passageiros utilizaram o Metrô Bahia durante o Carnaval 2026?

O Metrô Bahia registrou quase 2 milhões de passageiros durante o Carnaval 2026, com um total de 1.965.138 pessoas entre a quinta-feira, 12, e a Quarta-feira de Cinzas, 18.

Qual foi o crescimento no número de passageiros em relação ao ano anterior?

Houve um crescimento de 9% no volume geral de passageiros em 2026, com uma procura especialmente alta durante as madrugadas, que registraram um aumento de 40%.

Como foi a operação do Metrô durante o Carnaval?

A operação do Metrô Bahia funcionou 24 horas por dia e contou com a dedicação de 900 colaboradores para oferecer mais de 5 mil viagens, garantindo agilidade para os foliões.

Que serviços adicionais foram oferecidos aos passageiros no Carnaval 2026?

Aos foliões, o Metrô Bahia disponibilizou espaços instagramáveis, pintura corporal e atendimento bilíngue para atender turistas de diferentes nacionalidades.

Qual o impacto econômico do Metrô Bahia na região?

O sistema metroviário já injetou mais de R$ 11 bilhões na economia da Bahia, entre outros benefícios, reafirmando seu compromisso com mobilidade sustentável e eficiência no transporte de massa.

