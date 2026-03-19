Mototaxistas e motofretistas recebem EPIs e certificação em Feira

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Qualificados, mototaxistas e motofretistas receberão certificação e kits de proteção - Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

Sessenta e cinco mototaxistas e motofretistas de Feira de Santana serão certificados, nesta sexta-feira, 20, após concluírem etapas de qualificação profissional pelo Projeto Condução Decente. Durante o evento, também serão entregues kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), reforçando a segurança no exercício da atividade.

Os kits entregues incluem itens essenciais para o exercício da atividade, como capacetes, coletes, antenas corta-pipa e bolsas térmicas. A cerimônia acontecerá às 15h, no auditório do SEST SENAT, na Avenida Eduardo Fróes da Mota.

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Coordenada pela Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), a iniciativa buscafortalecer a atuaçãode profissionais que utilizam motocicletas no transporte de passageiros e mercadorias, promovendo mais segurança e melhores condições de trabalho.

Qualificação

Além da entrega dos equipamentos, o projeto tem como foco a qualificação profissional e a regularização da atividade, contribuindo para a ampliação das oportunidades de geração de renda e para a redução de riscos no trânsito.

O Projeto Condução Decente é executado em parceria com o Detran-BA, SEST SENAT, Desenbahia, Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz) e a Fundação Luís Eduardo Magalhães. Ao todo, a iniciativa prevê a qualificação de 6.500 profissionais em 75 municípios baianos.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

