Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECONHECIMENTO

Mototaxistas e motofretistas recebem EPIs e certificação em Feira

Iniciativa do Governo da Bahia amplia segurança e regularização da atividade na cidade

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

19/03/2026 - 10:10 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Qualificados, mototaxistas e motofretistas receberão certificação e kits de proteção
Qualificados, mototaxistas e motofretistas receberão certificação e kits de proteção -

Sessenta e cinco mototaxistas e motofretistas de Feira de Santana serão certificados, nesta sexta-feira, 20, após concluírem etapas de qualificação profissional pelo Projeto Condução Decente. Durante o evento, também serão entregues kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), reforçando a segurança no exercício da atividade.

Os kits entregues incluem itens essenciais para o exercício da atividade, como capacetes, coletes, antenas corta-pipa e bolsas térmicas. A cerimônia acontecerá às 15h, no auditório do SEST SENAT, na Avenida Eduardo Fróes da Mota.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Pedro Sampaio é anunciado como atração da Micareta de Feira
Feira poderá usar câmeras para multar descarte irregular de lixo
Lei reforça cuidados com saúde de meninos em Feira de Santana

Coordenada pela Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), a iniciativa buscafortalecer a atuaçãode profissionais que utilizam motocicletas no transporte de passageiros e mercadorias, promovendo mais segurança e melhores condições de trabalho.

Qualificação

Além da entrega dos equipamentos, o projeto tem como foco a qualificação profissional e a regularização da atividade, contribuindo para a ampliação das oportunidades de geração de renda e para a redução de riscos no trânsito.

O Projeto Condução Decente é executado em parceria com o Detran-BA, SEST SENAT, Desenbahia, Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz) e a Fundação Luís Eduardo Magalhães. Ao todo, a iniciativa prevê a qualificação de 6.500 profissionais em 75 municípios baianos.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

feira de santana Governo da Bahia motofretistas mototaxistas Setre Trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Qualificados, mototaxistas e motofretistas receberão certificação e kits de proteção
Play

Novo RG: aprenda a emitir CIN sem agendamento em Salvador e Lauro de Freitas

Qualificados, mototaxistas e motofretistas receberão certificação e kits de proteção
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

Qualificados, mototaxistas e motofretistas receberão certificação e kits de proteção
Play

Operação apreende mais de R$ 150 mil em espécie na Bahia

Qualificados, mototaxistas e motofretistas receberão certificação e kits de proteção
Play

VÍDEO: grave acidente com carreta deixa morto e feridos na BR-324

x