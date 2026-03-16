Taxas para tirar CNH podem cair mais de 50% com novo projeto

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A diminuição dos valores não afetaria apenas quem busca a primeira habilitação - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O governo do Paraná encaminhou nesta segunda-feira, 16, um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Paraná que propõe reduzir os valores cobrados em exames obrigatórios para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Pela proposta, o exame de aptidão física e mental passaria a custar R$ 60, valor bem inferior aos atuais R$ 127,06. Já a avaliação psicológica teria preço máximo de R$ 120, frente aos R$ 277,68 cobrados atualmente.

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Com isso, os dois exames juntos custariam R$ 180, representando uma redução de cerca de 55% em comparação ao valor atual de R$ 404,74.

Redução também pode impactar renovação da CNH

A diminuição dos valores não afetaria apenas quem busca a primeira habilitação. O exame de aptidão física e mental também é exigido no processo de renovação da CNH.

Já a avaliação psicológica continua obrigatória apenas para motoristas que exercem atividade remunerada, como condutores de aplicativo, taxistas e profissionais do transporte.

Mudança acompanha regra nacional

O projeto tem como objetivo adequar a legislação estadual às alterações previstas no Código de Trânsito Brasileiro após a publicação da Medida Provisória nº 9.503/25.

Atualmente, os exames são cobrados como taxa estadual. Pela nova proposta, esses serviços passariam a ser classificados como preço público, com valor máximo definido.

Segundo o governador em exercício Darci Piana, a medida busca facilitar o acesso da população aos serviços relacionados à habilitação.

Economia pode chegar a milhões

Dados do Detran-PR indicam que 164.837 novos condutores foram habilitados no estado em 2025. Juntos, eles gastaram cerca de R$ 81,3 milhões com taxas de exames e impressão da CNH.

Caso os novos valores sejam aprovados, esse custo poderia cair para aproximadamente R$ 29,5 milhões, representando uma economia de R$ 51,3 milhões.

Outras mudanças já foram implementadas

De acordo com o diretor-presidente do Detran-PR, Santin Roveda, a redução faz parte de um conjunto de medidas para tornar o processo de habilitação mais acessível.

Entre as iniciativas já em vigor estão:

renovação automática para motoristas sem infrações recentes

emissão gratuita da CNH digital em alguns casos

ampliação do tempo do exame teórico

redução da carga horária mínima das aulas práticas

As mudanças também incluem a possibilidade de instrutores de trânsito autônomos para categorias A e B, ampliando as opções para quem deseja tirar a primeira habilitação.