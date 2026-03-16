POLÍTICA
Taxas para tirar CNH podem cair mais de 50% com novo projeto
Projeto prevê redução nas taxas de exames para tirar CNH
Por Isabela Cardoso
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O governo do Paraná encaminhou nesta segunda-feira, 16, um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Paraná que propõe reduzir os valores cobrados em exames obrigatórios para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Pela proposta, o exame de aptidão física e mental passaria a custar R$ 60, valor bem inferior aos atuais R$ 127,06. Já a avaliação psicológica teria preço máximo de R$ 120, frente aos R$ 277,68 cobrados atualmente.
Com isso, os dois exames juntos custariam R$ 180, representando uma redução de cerca de 55% em comparação ao valor atual de R$ 404,74.
Redução também pode impactar renovação da CNH
A diminuição dos valores não afetaria apenas quem busca a primeira habilitação. O exame de aptidão física e mental também é exigido no processo de renovação da CNH.
Já a avaliação psicológica continua obrigatória apenas para motoristas que exercem atividade remunerada, como condutores de aplicativo, taxistas e profissionais do transporte.
Mudança acompanha regra nacional
O projeto tem como objetivo adequar a legislação estadual às alterações previstas no Código de Trânsito Brasileiro após a publicação da Medida Provisória nº 9.503/25.
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Atualmente, os exames são cobrados como taxa estadual. Pela nova proposta, esses serviços passariam a ser classificados como preço público, com valor máximo definido.
Segundo o governador em exercício Darci Piana, a medida busca facilitar o acesso da população aos serviços relacionados à habilitação.
Economia pode chegar a milhões
Dados do Detran-PR indicam que 164.837 novos condutores foram habilitados no estado em 2025. Juntos, eles gastaram cerca de R$ 81,3 milhões com taxas de exames e impressão da CNH.
Caso os novos valores sejam aprovados, esse custo poderia cair para aproximadamente R$ 29,5 milhões, representando uma economia de R$ 51,3 milhões.
Outras mudanças já foram implementadas
De acordo com o diretor-presidente do Detran-PR, Santin Roveda, a redução faz parte de um conjunto de medidas para tornar o processo de habilitação mais acessível.
Entre as iniciativas já em vigor estão:
- renovação automática para motoristas sem infrações recentes
- emissão gratuita da CNH digital em alguns casos
- ampliação do tempo do exame teórico
- redução da carga horária mínima das aulas práticas
As mudanças também incluem a possibilidade de instrutores de trânsito autônomos para categorias A e B, ampliando as opções para quem deseja tirar a primeira habilitação.
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