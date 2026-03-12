Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Mutirão oferece 900 vagas para consultas e exames em maternidade de Salvador

As marcações devem ser feitas exclusivamente por telefone

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/03/2026 - 7:05 h | Atualizada em 12/03/2026 - 9:06

Os atendimentos fazem parte do mutirão "Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas",
Os atendimentos fazem parte do mutirão “Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas”, -

O agendamento para cerca de 900 vagas em consultas, exames e procedimentos oferecidos pela Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA/Ebserh), no bairro de Nazaré, em Salvador, começa nesta quinta-feira, 12, às 8h.

As marcações devem ser feitas exclusivamente por telefone, pelo número (71) 3283-9300, até que todas as vagas sejam preenchidas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os atendimentos fazem parte do mutirão “Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas”, que será realizado no dia 21 de março e terá foco na saúde da mulher.

Implante contraceptivo

Entre as novidades desta edição está a oferta do implante contraceptivo Implanon, método de longa duração que passou a ser disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O dispositivo tem eficácia de até três anos e é considerado um dos métodos mais seguros de planejamento reprodutivo.

As pessoas que conseguirem realizar o agendamento devem comparecer ao mutirão com cartão do SUS, guia de requisição médica para exame e encaminhamento para consulta com especialista, quando necessário.

Documentos necessários

  • Cartão do SUS
  • Guia de requisição médica de exame
  • Encaminhamento para consulta com especialista (quando necessário)

Vagas para exames e procedimentos

  • 100 vagas para coletas laboratoriais (mais de 1.000 exames previstos)
  • 60 vagas para mamografia
  • 28 vagas para eletrocardiograma
  • 24 vagas para ecocardiograma
  • 160 vagas para ultrassonografia
  • 120 vagas para exame preventivo
  • 12 vagas para Peate (teste auditivo para crianças)

Consultas e especialidades

  • 120 vagas para mastologia
  • 90 vagas para ginecologia
  • 30 vagas para cardiologia
  • 28 vagas para clínica médica
  • 30 vagas para fisioterapia pélvica

Planejamento reprodutivo

  • 50 vagas para inserção do implante contraceptivo Implanon
  • 30 vagas para laqueadura

Tags:

Agendamento Exames implanon mutirão saúde saúde da mulher sistema único de saúde

x