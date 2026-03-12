SALVADOR
Mutirão oferece 900 vagas para consultas e exames em maternidade de Salvador
As marcações devem ser feitas exclusivamente por telefone
Por Victoria Isabel
O agendamento para cerca de 900 vagas em consultas, exames e procedimentos oferecidos pela Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA/Ebserh), no bairro de Nazaré, em Salvador, começa nesta quinta-feira, 12, às 8h.
As marcações devem ser feitas exclusivamente por telefone, pelo número (71) 3283-9300, até que todas as vagas sejam preenchidas.
Os atendimentos fazem parte do mutirão “Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas”, que será realizado no dia 21 de março e terá foco na saúde da mulher.
Implante contraceptivo
Entre as novidades desta edição está a oferta do implante contraceptivo Implanon, método de longa duração que passou a ser disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O dispositivo tem eficácia de até três anos e é considerado um dos métodos mais seguros de planejamento reprodutivo.
As pessoas que conseguirem realizar o agendamento devem comparecer ao mutirão com cartão do SUS, guia de requisição médica para exame e encaminhamento para consulta com especialista, quando necessário.
Documentos necessários
- Cartão do SUS
- Guia de requisição médica de exame
- Encaminhamento para consulta com especialista (quando necessário)
Vagas para exames e procedimentos
- 100 vagas para coletas laboratoriais (mais de 1.000 exames previstos)
- 60 vagas para mamografia
- 28 vagas para eletrocardiograma
- 24 vagas para ecocardiograma
- 160 vagas para ultrassonografia
- 120 vagas para exame preventivo
- 12 vagas para Peate (teste auditivo para crianças)
Consultas e especialidades
- 120 vagas para mastologia
- 90 vagas para ginecologia
- 30 vagas para cardiologia
- 28 vagas para clínica médica
- 30 vagas para fisioterapia pélvica
Planejamento reprodutivo
- 50 vagas para inserção do implante contraceptivo Implanon
- 30 vagas para laqueadura
