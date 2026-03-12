Mutirão oferece 900 vagas para consultas e exames em maternidade de Salvador

Siga o A TARDE no Google

Os atendimentos fazem parte do mutirão “Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas”, - Foto: Ufba/Divulgação

O agendamento para cerca de 900 vagas em consultas, exames e procedimentos oferecidos pela Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA/Ebserh), no bairro de Nazaré, em Salvador, começa nesta quinta-feira, 12, às 8h.

As marcações devem ser feitas exclusivamente por telefone, pelo número (71) 3283-9300, até que todas as vagas sejam preenchidas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os atendimentos fazem parte do mutirão “Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas”, que será realizado no dia 21 de março e terá foco na saúde da mulher.

Implante contraceptivo

Entre as novidades desta edição está a oferta do implante contraceptivo Implanon, método de longa duração que passou a ser disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O dispositivo tem eficácia de até três anos e é considerado um dos métodos mais seguros de planejamento reprodutivo.

As pessoas que conseguirem realizar o agendamento devem comparecer ao mutirão com cartão do SUS, guia de requisição médica para exame e encaminhamento para consulta com especialista, quando necessário.

Documentos necessários

Cartão do SUS

Guia de requisição médica de exame

Encaminhamento para consulta com especialista (quando necessário)

Vagas para exames e procedimentos

100 vagas para coletas laboratoriais (mais de 1.000 exames previstos)

60 vagas para mamografia

28 vagas para eletrocardiograma

24 vagas para ecocardiograma

160 vagas para ultrassonografia

120 vagas para exame preventivo

12 vagas para Peate (teste auditivo para crianças)

Consultas e especialidades

120 vagas para mastologia

90 vagas para ginecologia

30 vagas para cardiologia

28 vagas para clínica médica

30 vagas para fisioterapia pélvica

Planejamento reprodutivo