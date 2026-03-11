Projeto propõe banheiros e chuveiros gratuitos no Porto da Barra

Siga o A TARDE no Google

Praia do Porto da Barra

A Praia do Porto da Barra, um dos principais cartões-postais de Salvador, pode ganhar postos públicos de banheiros e chuveiros para atender moradores, turistas e trabalhadores que frequentam a região.

A proposta, apresentada pelo vereador Felipe Santana (PSD), sugere que a Prefeitura realize estudos para viabilizar a instalação desses equipamentos no local.

Atualmente, o Porto da Barra movimenta uma economia pulsante, recebendo milhares de pessoas diariamente, entre banhistas e profissionais do setor de serviços.

No entanto, o projeto de indicação ressalta que a área ainda carece de infraestrutura sanitária pública adequada. A falta de equipamentos gratuitos e com manutenção regular obriga o público a depender de estabelecimentos privados ou improvisos.

A implementação dessas estruturas não foca apenas no conforto, mas também na preservação ambiental e na organização do espaço urbano.

Segundo o texto da proposta, chuveiros e banheiros acessíveis elevam o padrão sanitário da orla, reduzindo o impacto do descarte irregular de resíduos e melhorando a imagem turística da capital baiana.

Próximos passos na Câmara Municipal

Apresentada no final de fevereiro de 2026 e publicada oficialmente na última quinta-feira, 5, a proposta agora segue o rito legislativo.

O documento está sob análise na Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final (CCJ) da Câmara Municipal de Salvador, onde aguarda a designação de um relator para emitir o parecer técnico.