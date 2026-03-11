Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"CAFÉ SOLIDÁRIO”

Pessoas em situação de rua podem ganhar café da manhã gratuito em Salvador

Projeto proposto na Câmara Municipal visa assistir população vulnerável

Ane Catarine

Por Ane Catarine

11/03/2026 - 10:59 h | Atualizada em 11/03/2026 - 11:23

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Moradores de rua rua Direita da Piedade, em Salvador
Moradores de rua rua Direita da Piedade, em Salvador -

Pessoas em situação de rua e em extrema vulnerabilidade social em Salvador poderão passar a receber café da manhã gratuito, caso seja implementado um novo programa proposto na Câmara Municipal.

A iniciativa faz parte do Projeto de Indicação nº 70/2026, apresentado pela vereadora Isabela Sousa (Cidadania), que sugere ao Executivo municipal a criação do programa “Café Solidário”.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A proposta se baseia no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que reconhece a alimentação adequada como um direito social.

Como funcionaria o programa?

De acordo com o texto, o atendimento seria realizado por unidades móveis itinerantes, permitindo que o serviço alcance diferentes regiões da capital, especialmente áreas com maior concentração de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Leia Também:

Salvador aprova projeto que dá emprego e salário a pessoas em situação de rua
Por que a eleição de outubro pode mudar a Câmara de Salvador
Câmara aprova Salvador como capital federal no 2 de julho
Descanso e saúde mental: debate sobre fim da escala 6x1 deve acelerar na Câmara

A ideia é garantir a oferta gratuita de café da manhã, considerado um suporte básico para quem vive em condições extremas de pobreza.

Impacto para a população vulnerável

Na justificativa do projeto, a vereadora Isabela Sousa afirma que oferecer uma refeição nutritiva logo no início do dia pode ter impacto direto na sobrevivência de quem vive nas ruas, representando muitas vezes a única ou a principal refeição diária.

“Estamos falando de um gesto simples, mas que pode ter um impacto enorme na vida de quem mais precisa. O Café Solidário nasce com a proposta de garantir dignidade, cuidado e acolhimento”, afirmou a vereadora.

O texto também aponta que bebidas quentes, como o café, podem ajudar no aquecimento corporal e na preservação da saúde, especialmente durante períodos de chuva ou temperaturas mais baixas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Moradores de rua rua Direita da Piedade, em Salvador
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Moradores de rua rua Direita da Piedade, em Salvador
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Moradores de rua rua Direita da Piedade, em Salvador
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Moradores de rua rua Direita da Piedade, em Salvador
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x