Pessoas em situação de rua podem ganhar café da manhã gratuito em Salvador

Moradores de rua rua Direita da Piedade, em Salvador - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Pessoas em situação de rua e em extrema vulnerabilidade social em Salvador poderão passar a receber café da manhã gratuito, caso seja implementado um novo programa proposto na Câmara Municipal.

A iniciativa faz parte do Projeto de Indicação nº 70/2026, apresentado pela vereadora Isabela Sousa (Cidadania), que sugere ao Executivo municipal a criação do programa “Café Solidário”.

A proposta se baseia no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que reconhece a alimentação adequada como um direito social.

Como funcionaria o programa?

De acordo com o texto, o atendimento seria realizado por unidades móveis itinerantes, permitindo que o serviço alcance diferentes regiões da capital, especialmente áreas com maior concentração de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A ideia é garantir a oferta gratuita de café da manhã, considerado um suporte básico para quem vive em condições extremas de pobreza.

Impacto para a população vulnerável

Na justificativa do projeto, a vereadora Isabela Sousa afirma que oferecer uma refeição nutritiva logo no início do dia pode ter impacto direto na sobrevivência de quem vive nas ruas, representando muitas vezes a única ou a principal refeição diária.

“Estamos falando de um gesto simples, mas que pode ter um impacto enorme na vida de quem mais precisa. O Café Solidário nasce com a proposta de garantir dignidade, cuidado e acolhimento”, afirmou a vereadora.



O texto também aponta que bebidas quentes, como o café, podem ajudar no aquecimento corporal e na preservação da saúde, especialmente durante períodos de chuva ou temperaturas mais baixas.