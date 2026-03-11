Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Mutirão oferece 50 vagas por dia para triagem de cirurgias em Salvador

Atendimento começa às 8h e é voltado para homens e mulheres entre 18 e 70 anos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

11/03/2026 - 8:11 h

Um mutirão de triagem para cirurgias eletivas está sendo realizado neste mês no Hospital Municipal do Homem (HMH), no bairro de Monte Serrat, em Salvador. De acordo com a prefeitura, são distribuídas 50 fichas por dia às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras.

O atendimento começa às 8h e é voltado para homens e mulheres entre 18 e 70 anos que tenham indicação para cirurgias como:

  • histerectomia (retirada de mioma);
  • colecistectomia por vídeo (cirurgia da vesícula);
  • correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.

A triagem é realizada por ordem de chegada.

Segundo o diretor técnico do HMH, André Luiz Araújo, a iniciativa foi criada em novembro de 2025 para reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas. Após a avaliação, os pacientes são encaminhados para o procedimento, que costuma ser realizado em até 15 dias, dependendo da necessidade de exames complementares.

As cirurgias ocorrem principalmente aos fins de semana, com cerca de 20 procedimentos aos sábados e outros 20 aos domingos, além de operações noturnas às terças e quintas. Até o momento, aproximadamente 324 cirurgias já foram realizadas no hospital.

Leia Também:

Vandalismo em praças de Salvador causa prejuízo de R$ 500 mil por ano
Gasolina a R$ 7,13: Acelen explica por que preço disparou em Salvador
Dia Mundial do Rim é marcado por exames e ações gratuitas em Salvador

Durante a triagem, as equipes médicas analisam o quadro clínico dos pacientes e definem a elegibilidade para os procedimentos. Para o atendimento, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e, se possível, exames pré-operatórios atualizados.

cirurgias hospital Procedimentos cirúrgicos Salvador Triagem

x