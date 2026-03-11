SALVADOR
Mutirão oferece 50 vagas por dia para triagem de cirurgias em Salvador
Atendimento começa às 8h e é voltado para homens e mulheres entre 18 e 70 anos
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
Um mutirão de triagem para cirurgias eletivas está sendo realizado neste mês no Hospital Municipal do Homem (HMH), no bairro de Monte Serrat, em Salvador. De acordo com a prefeitura, são distribuídas 50 fichas por dia às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras.
O atendimento começa às 8h e é voltado para homens e mulheres entre 18 e 70 anos que tenham indicação para cirurgias como:
- histerectomia (retirada de mioma);
- colecistectomia por vídeo (cirurgia da vesícula);
- correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.
A triagem é realizada por ordem de chegada.
Segundo o diretor técnico do HMH, André Luiz Araújo, a iniciativa foi criada em novembro de 2025 para reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas. Após a avaliação, os pacientes são encaminhados para o procedimento, que costuma ser realizado em até 15 dias, dependendo da necessidade de exames complementares.
As cirurgias ocorrem principalmente aos fins de semana, com cerca de 20 procedimentos aos sábados e outros 20 aos domingos, além de operações noturnas às terças e quintas. Até o momento, aproximadamente 324 cirurgias já foram realizadas no hospital.
Leia Também:
Durante a triagem, as equipes médicas analisam o quadro clínico dos pacientes e definem a elegibilidade para os procedimentos. Para o atendimento, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e, se possível, exames pré-operatórios atualizados.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes