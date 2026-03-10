SALVADOR
Vandalismo em praças de Salvador causa prejuízo de R$ 500 mil por ano
Prefeitura faz apelo à população para preservar mobiliário e evitar desperdício
Por Isabela Cardoso
A depredação de um brinquedo adaptado para pessoas com deficiência no Largo do Papagaio, em Salvador, chamou a atenção para um problema recorrente na cidade: o vandalismo em equipamentos públicos.
O espaço foi entregue à população no dia 13 de janeiro, mas, apenas uma semana depois, um balanço destinado a cadeirantes foi danificado após uso inadequado. Um vídeo gravado por moradores mostrou diversas pessoas utilizando o brinquedo, que deveria ser exclusivo para pessoas com deficiência.
O episódio é apenas um exemplo de uma situação que gera impacto direto nos cofres públicos. Segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), a Prefeitura gasta mais de R$ 500 mil por ano para reparar danos provocados por vandalismo e retrabalho em equipamentos urbanos.
Esse valor seria suficiente para a construção de uma praça de médio porte ou duas praças menores na capital baiana.
Praças e passarelas são os principais alvos
Os atos de vandalismo atingem principalmente praças e passarelas espalhadas pela cidade.
Nas áreas de lazer, os problemas mais comuns incluem o uso inadequado de brinquedos, furtos de materiais e a destruição de equipamentos instalados para atividades esportivas ou recreativas.
Já nas passarelas, as equipes de manutenção frequentemente precisam lidar com:
- furto de barras de proteção;
- retirada de cabos de energia;
- depredação de pisos e tetos;
- danos nas luminárias;
- quebra ou deslocamento de coberturas.
Prefeitura aposta em equipamentos mais resistentes
Para reduzir os prejuízos, a Desal tem investido na instalação de mobiliário urbano mais resistente. De acordo com o presidente da companhia, Virgílio Daltro, a preservação dos espaços públicos depende também da colaboração da população.
“A praça é uma forma de a Prefeitura devolver o espaço público à população. Queremos que crianças e adultos utilizem esses espaços. Quanto mais o cidadão cuidar, mais tempo o equipamento estará disponível”, afirmou.
Segundo o gestor, quando os recursos deixam de ser usados em reparos, é possível ampliar investimentos em novos equipamentos e áreas de convivência.
Fábrica pública produz milhares de peças por ano
A Desal é considerada a única fábrica pública de mobiliário urbano da América Latina, responsável pela produção de cerca de 50 mil peças por ano.
Entre os itens fabricados estão bancos de concreto, mesas pré-moldadas, banquinhos, manilhas, mesas de pingue-pongue e futvôlei, além de estruturas para quadras esportivas e campos de futebol.
O órgão também realiza diariamente a manutenção de passarelas e já foi responsável, por exemplo, pela reprodução do monumento à cidade criado pelo artista baiano Mário Cravo.
Guarda Municipal reforça combate ao vandalismo
A Guarda Civil Municipal de Salvador atua no combate a atos de vandalismo com patrulhamento em diversos bairros da cidade.
Uma das principais preocupações é o furto de fios e cabos, que compromete a iluminação pública e a segurança de equipamentos urbanos.
A população pode colaborar com denúncias pelo telefone (71) 99623-4955. A orientação é enviar mensagens curtas, preferencialmente com localização e imagens que ajudem na identificação da ocorrên
