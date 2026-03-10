Vandalismo em praças de Salvador causa prejuízo de R$ 500 mil por ano

Siga o A TARDE no Google

Esta praça no Largo do Papagaio foi entregue à população no dia 13 de janeiro - Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A depredação de um brinquedo adaptado para pessoas com deficiência no Largo do Papagaio, em Salvador, chamou a atenção para um problema recorrente na cidade: o vandalismo em equipamentos públicos.

O espaço foi entregue à população no dia 13 de janeiro, mas, apenas uma semana depois, um balanço destinado a cadeirantes foi danificado após uso inadequado. Um vídeo gravado por moradores mostrou diversas pessoas utilizando o brinquedo, que deveria ser exclusivo para pessoas com deficiência.

O episódio é apenas um exemplo de uma situação que gera impacto direto nos cofres públicos. Segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), a Prefeitura gasta mais de R$ 500 mil por ano para reparar danos provocados por vandalismo e retrabalho em equipamentos urbanos.

Esse valor seria suficiente para a construção de uma praça de médio porte ou duas praças menores na capital baiana.

Praças e passarelas são os principais alvos

Os atos de vandalismo atingem principalmente praças e passarelas espalhadas pela cidade.

Nas áreas de lazer, os problemas mais comuns incluem o uso inadequado de brinquedos, furtos de materiais e a destruição de equipamentos instalados para atividades esportivas ou recreativas.

Já nas passarelas, as equipes de manutenção frequentemente precisam lidar com:

furto de barras de proteção;

retirada de cabos de energia;

depredação de pisos e tetos;

danos nas luminárias;

quebra ou deslocamento de coberturas.

Prefeitura aposta em equipamentos mais resistentes

Para reduzir os prejuízos, a Desal tem investido na instalação de mobiliário urbano mais resistente. De acordo com o presidente da companhia, Virgílio Daltro, a preservação dos espaços públicos depende também da colaboração da população.

“A praça é uma forma de a Prefeitura devolver o espaço público à população. Queremos que crianças e adultos utilizem esses espaços. Quanto mais o cidadão cuidar, mais tempo o equipamento estará disponível”, afirmou.

Segundo o gestor, quando os recursos deixam de ser usados em reparos, é possível ampliar investimentos em novos equipamentos e áreas de convivência.

Fábrica pública produz milhares de peças por ano

A Desal é considerada a única fábrica pública de mobiliário urbano da América Latina, responsável pela produção de cerca de 50 mil peças por ano.

Entre os itens fabricados estão bancos de concreto, mesas pré-moldadas, banquinhos, manilhas, mesas de pingue-pongue e futvôlei, além de estruturas para quadras esportivas e campos de futebol.

O órgão também realiza diariamente a manutenção de passarelas e já foi responsável, por exemplo, pela reprodução do monumento à cidade criado pelo artista baiano Mário Cravo.

Guarda Municipal reforça combate ao vandalismo

A Guarda Civil Municipal de Salvador atua no combate a atos de vandalismo com patrulhamento em diversos bairros da cidade.

Uma das principais preocupações é o furto de fios e cabos, que compromete a iluminação pública e a segurança de equipamentos urbanos.

A população pode colaborar com denúncias pelo telefone (71) 99623-4955. A orientação é enviar mensagens curtas, preferencialmente com localização e imagens que ajudem na identificação da ocorrên