Mutirão do SUS oferece atendimentos e Implanon gratuito

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A ação do SUS acontece com participação de hospitais públicos, privados e filantrópicos - Foto: Divulgação | Ministério da Saúde

O Governo Federal realiza neste fim de semana uma mobilização nacional voltada exclusivamente à saúde feminina dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa reúne unidades de atendimento em todo o país para acelerar procedimentos já agendados e ampliar o acesso a serviços especializados.

A ação acontece no sábado, 21, e domingo, 22, com participação de hospitais públicos, privados e filantrópicos. Entre os destaques, está a oferta de milhares de implantes contraceptivos de longa duração, disponibilizados gratuitamente às pacientes.

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Acesso ampliado e novos serviços

A mobilização inclui uma série de atendimentos que vão desde exames diagnósticos até cirurgias. Estão previstos procedimentos como tomografias, ressonâncias magnéticas, ultrassonografias e intervenções cirúrgicas em diferentes especialidades.

Além disso, o mutirão também contempla cirurgias ginecológicas e gerais, incluindo retirada de tumores, laqueadura e tratamentos oftalmológicos, como cirurgia de catarata.

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a proposta é reduzir filas e garantir acesso mais rápido aos serviços. Ele destacou que a ação integra o programa Agora Tem Especialistas, voltado à ampliação do atendimento especializado no país.

Implanon gratuito ganha destaque

Uma das novidades desta edição é a ampliação do acesso ao Implanon, método contraceptivo subdérmico com duração de até três anos e alta eficácia.

Disponibilizado na rede pública, o dispositivo representa uma alternativa importante no planejamento reprodutivo. Na rede privada, o custo pode chegar a valores elevados, o que limita o acesso para grande parte da população.

Transporte gratuito para pacientes

Para facilitar o deslocamento das pacientes, a ação contará com apoio logístico. Em parceria com a 99, serão distribuídos vouchers de transporte para ida e volta aos locais de atendimento.

A medida deve beneficiar dezenas de milhares de mulheres em diferentes cidades, especialmente aquelas que vivem longe das unidades de saúde.

Atenção especial a mulheres indígenas

Outro foco da iniciativa é o atendimento a mulheres indígenas que residem em regiões de difícil acesso. Para esse público, além do transporte, também será oferecida hospedagem em estruturas de apoio próximas às unidades hospitalares.

A estratégia busca reduzir desigualdades no acesso à saúde e garantir um atendimento mais adequado às diferentes realidades do país.

Estratégia para reduzir filas no SUS

Os mutirões fazem parte de um conjunto de ações voltadas à diminuição do tempo de espera por consultas, exames e cirurgias no sistema público.

Além dessas mobilizações, o programa inclui expansão de horários de atendimento, uso de unidades móveis de saúde e parcerias com instituições privadas para ampliar a capacidade de atendimento.