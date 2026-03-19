Exercícios pela manhã são mais efetivos? Saiba como render ainda mais

Homem e mulher fazem exercícios ao ar livre - Foto: Divulgação

O melhor horário para fazer atividades físicas é um ponto que levanta uma série de debates entre pessoas que querem criar o hábito da prática de exercícios. Neste sentido, muitos tendem a escolher o horário da manhã por falta de tempo ou preferência pessoal.

Especialistas apontam que o desempenho no treino matinal está diretamente ligado ao estado metabólico do corpo ao acordar e, principalmente, à alimentação feita na noite anterior.

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Entenda o impacto atividades matinais no organismo

Após várias horas de sono, o organismo se encontra em estado de jejum, o que significa que os estoques de energia podem estar reduzidos, o que interfere na força, resistência e foco durante o treino. Sendo assim, entender como o corpo responde neste período ajuda a tomar decisões mais estratégicas.

Estudos mostram que três fatores principais influenciam o desempenho do treino matinal:

1. Glicogênio muscular

O glicogênio é a principal fonte de energia para exercícios de média e alta intensidade, sendo armazenado nos músculos e no fígado a partir do consumo de carboidratos. Durante a noite, parte desse glicogênio é utilizado para manter funções metabólicas, mas os músculos preservam boa parte dos estoques.

Quando os estoques estão adequados, o desempenho melhora e a fadiga demora mais a aparecer.

2. Uso de gordura corporal

Em treinos aeróbicos ou de menor intensidade, como caminhadas ou corridas moderadas, o corpo consegue usar gordura como fonte de energia, o que pode ajudar no emagrecimento. Isso é ainda mais comum quando a refeição noturna tem baixo teor de carboidratos.

3. Estratégia de refeição pré-treino

Um pequeno lanche pode fazer diferença no rendimento matinal por oferecer energia adicional, o que pode ser benéfico para treinos mais longos ou intensos. Esse cuidado evita quedas de desempenho causadas pela redução do glicogênio hepático ao longo da noite.

Alimentos de fácil digestão ajudam a manter energia sem causar desconforto gastrointestinal.

A importância da alimentação noturna

O período noturno é essencial para recuperação muscular e equilíbrio metabólico, já que o corpo metaboliza os alimentos de forma mais lenta durante o sono, o que favorece processos de reparação. Negligenciar esse momento pode comprometer força, resistência e foco no dia seguinte.

Uma refeição equilibrada à noite pode garantir que o corpo acorde com melhores condições energéticas para o treino matinal.

Proteínas ajudam na reconstrução muscular.

Carboidratos contribuem para a reposição de glicogênio.

Gorduras participam da regulação hormonal.

Treinar cedo é a melhor opção para todas as pessoas?

Não existe uma resposta única, já que os melhores resultados têm mais chances de serem alcançados por meio de uma rotina ajustada. O mais importante é alinhar horário, alimentação e tipo de treino aos objetivos pessoais.

Para treinos intensos, alimentação adequada é indispensável, enquanto para treinos leves o corpo pode se adaptar ao uso de gordura como energia.

Com ajustes simples e orientação adequada, o treino matinal pode ser eficiente, seguro e produtivo. O segredo está em entender como o corpo funciona e respeitar suas necessidades.