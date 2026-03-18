Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

'ISOLAMENTO'

Argentina segue EUA e formaliza saída da OMS; veja o que muda no país

Apesar de oficializada nesta semana, decisão havia sido anunciada pelo presidente Javier Milei em fevereiro de 2025

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

18/03/2026 - 19:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Javier Milei, presidente da Argentina
Javier Milei, presidente da Argentina -

A Argentina não faz mais parte da Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo decisão confirmada pelo ministro das Relações Exteriores do país, Pablo Quirno. A medida havia sido anunciada pelo governo do presidente Javier Milei no dia 5 de fevereiro de 2025, mas foi oficializada somente nesta terça-feira, 17.

O desejo de Milei de deixar a OMS seguiu a postura de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que assinou um decreto em 20 de janeiro de 2025, logo após a posse, para deixar a organização. A saída dos EUA, no entanto, só foi oficializada no dia 22 de janeiro de 2026.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia
Trump ameaça tomar controle de Cuba em meio à guerra contra o Irã
Pacto entre Brasil e Bolívia promete fechar cerco contra o crime nas fronteiras

A organização foi fundada em 1948, pouco tempo após a 2ª Guerra Mundial, e é responsável por coordenar esforços internacionais em saúde pública. Sediada em Genebra, na Suíça, a OMS conta com 194 países membros e tem como missão promover a saúde e coordenar respostas a emergências globais de saúde.

Apesar da saída da OMS, o ministro Pablo Quirno afirmou que a Argentina continuará a cooperar internacionalmente em saúde por meio de acordos bilaterais, preservando sua soberania em políticas de saúde.

O que motivou a decisão?

Javier Milei foi um dos principais críticos das orientações da OMS durante a pandemia, quando ele ainda não era presidente.

O grupo político do presidente argentino, o A Liberdade Avança, argumentou que a OMS não cumpriu seu propósito durante a pandemia, além de criar políticas que teriam comprometido a soberania nacional argentina.

Em junho de 2024, já durante o mandato de Milei, a Argentina começou a sinalizar sua saída da organização ao não aderir a um tratado pandêmico, declarando que não aceitaria acordos que afetassem sua soberania.

Consequências de deixar a OMS

Um relatório do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas (Conicet), principal instrumento de pesquisas científicas da Argentina, indica que a saída da OMS poderá isolar o país da comunidade científica.

Além disso, especialistas apontam que esse movimento pode levar a um menor acesso a medicamentos e vacinas, além da perda de apoio técnico e financeiro, o que poderia deixar o país mais vulnerável a crises de saúde.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Argentina Javier Milei oms

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Javier Milei, presidente da Argentina
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Javier Milei, presidente da Argentina
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Javier Milei, presidente da Argentina
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Javier Milei, presidente da Argentina
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

x