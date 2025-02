Seguindo Trump, Milei anuncia saída da Argentina da OMS

Seguindo os passos de Trump, Javier Milei assina ordem que retira a Argentina da OMS. - Foto: Luis Robayo | AFP

Seguindo os passos de Donald Trump, o presidente da Argentina, Javier Milei, vai retirar o país da Organização Mundial da Saúde (OMS). A mudança foi confirmada nesta quarta-feira, 5, pelo porta-voz do governo, Manuel Adorni.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que determinava a saída imediata do país da OMS no dia em que assumiu, 20 de janeiro. Agora, seguindo os mesmos passos do aliado, Milei também retirou o país sul-americano da lista.

De acordo com o porta-voz argentino, um comunicado com instruções sobre o que deverá ser feito foi encaminhado à chancelaria do país. Após o anúncio da medida, na Casa Rosada, Adorni criticou a OMS, que é vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU).

“O presidente Javier Milei instruiu o chanceler Gerardo Werthein a retirar a Argentina da OMS. A medida se sustenta nas profundas diferenças a respeito da gestão sanitária durante a pandemia, que junto com o governo de Alberto Fernández, nos levou ao maior confinamento da humanidade”, disse Adorni.

O porta-voz ainda disse que o governo argentino não vai permitir que “um organismo internacional intervenha” na soberania do país.