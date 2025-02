'Vingadores: Doomsday': saiba quem será o líder da equipe

‘Vingadores: Doomsday’ tem estreia marcada para maio 2026 - Foto: Divulgação

O produtor Nate Moore revelou, em entrevista ao The Movie Report, quem será o líder dos heróis mais poderosos da terra em ‘Vingadores: Doomsday’. Quem vai assumir esse papel é o Capitão América de Anthony Mackie.

É importante pontuar, porém, que o fato de Sam Wilson ser o líder da equipe não faz do personagem o protagonista do filme. Por outro lado, é justamente Sam Wilson que será o herói que iniciará a nova fase do MCU nos cinemas, em ‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’, que tem estreia marcada para 13 de fevereiro de 2025.

Os próximos filmes dos Vingadores terá Robert Downey Jr. como Doutor Destino, que será vilão, e serão dirigidos pelos irmãos Joe e Anthony Russo. A dupla dirigiu ‘Capitão América: O Soldado Invernal’, ‘Capitão América: Guerra Civil’, ‘Vingadores: Guerra Infinita’ e ‘Vingadores: Ultimato’.

Os próximos longas dos heróis se chamarão ‘Vingadores: Doomsday’ e ‘Vingadores: Guerras Secretas’. A estreia do primeiro está marcada para maio 2026, a do segundo para maio de 2027.