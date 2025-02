Saiba quem é Galactus, vilão do novo ‘Quarteto Fantástico’

Galactus aparece no primeiro trailer de ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ - Foto: Reprodução | HQs

Após muita expectativa por parte dos fãs, o primeiro trailer de ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ foi lançado pelo Marvel Studios nesta terça-feira, 4, e conta com momentos marcantes, além de um visual retrofuturista encantador. Um dos destaques da prévia é a aparição do Galactus (Ralph Ineson), vilão do filme.

Apesar de ser um personagem conhecido por quem acompanha quadrinhos, Galactus pode ser um completo desconhecido para o público geral. Por isso, o Cineinsite A TARDE vai explicar quem é ele.

Aparição do Galactus no trailer de ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ | Foto: Reprodução | Marvel Studios

Galactus, que tem como nome real Galan, foi criado pela dupla Stan Lee e Jack Kirby para a revista de número 48 da série ‘Fantastic Four’, em 1966. Ele é um ser cósmico superpoderoso que consome planetas. A dupla queria criar um personagem que fugisse de exemplos clássicos de vilões da época e geraram um ser catastrófico, com poderes imensos e nunca antes visto de nenhuma forma.

Nos gibis, o vilão é um explorador do espaço e é do planeta Taa. Ele é um sobrevivente do universo antes do Big Bang acontecer. Galan acaba no centro do universo e se funde com a Sentença do Universo, uma encarnação da Eternidade, consciência coletiva de toda a vida e que protege todos seres dentro dela, depois que o seu planeta sofre com uma praga nuclear e ele consegue escapar. Depois disso, ele renasce no novo universo, o regular dos quadrinhos Marvel, como Galactus.

Poderes

Galactus é um ser superpoderoso | Foto: Reprodução | Quadrinhos

Como supracitado, Galactus é um ser superpoderoso. O seu maior e principal poder é a habilidade de consumir a energia de planetas inteiros, até que não reste mais nada. É importante pontuar que a totalidade de seus poderes é desconhecida.

Porém, entre os conhecidos, estão: teleportar objetos e pessoas; modificar a realidade até certo nível; curar e conceder a outros seres seus poderes; ressuscitar os mortos; recriar mundos inteiros em seus mínimos detalhes; criar buracos negros; abrir portais para outras dimensões; manipula gravidade; entre outros.

Arautos do Galactus

Surfista Prateado | Foto: Reprodução | HQs

Não tem como falar do Galactus, sem citar os seus arautos, que são seres que ele tem sob o seu comando e que são responsáveis por alertar os planetas que serão engolidos pelo Devorador de Mundos. Esses servos são conhecidos como Surfista Prateado, ou versões dele.

Mas o personagem nem sempre foi o Surfista Prateado. Antes, ele era conhecido como Norrin Radd, natural do planeta Zenn-La, onde todos os problemas foram eliminados. Nas HQs, quando Galactus invadiu o planeta, Radd pediu que o planeta não fosse destruído e se ofereceu como um serviçal para do vilão, que utilizou seu poder cósmico e Norrin se transformou no Surfista Prateado, trabalhando como um Arauto para Galactus e estudando planetas favoráveis para seu mestre.

Norrin Radd já foi adaptado para o cinema em ‘Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado’, de 2007, e foi vivido por Doug Jones.

Shalla-Bal, a Surfista Prateada

Zenn-La: Shalla-Bal | Foto: Reprodução | HQs

Mas o arauto que vai aparecer no ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ vai ser outro. A versão do novo filme será a imperatriz imortal de Zenn-La: Shalla-Bal, interpretada por Julia Garner. Nas páginas dos quadrinhos, a personagem foi separada de seu par romântico, Norrin Radd, quando este se sacrificou para que Galactus não destruísse seu planeta natal. A imperatriz é deixada para trás pelo Surfista, mas, antes de ir embora, ele diz para Shalla-Bal que os dois nunca mais poderão se ver.

Em 1999, Shalla-Bal apareceu como Surfista Prateada pela primeira vez, quando a Marvel publicou a HQ ‘Terra X’, passada em um futuro pós-apocalíptico, com um novo Galactus e que juntou a imperatriz com o arauto. Ela compartilha dos mesmos poderes dele.

Adaptações do Galactus

Galactus em ‘Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado’ (2007) | Foto: Reprodução

O Devorador de Mundos “apareceu” nos cinemas em ‘Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado’, como uma nuvem cósmica capaz de devorar planetas. Esta versão foi baseada em sua aparição no universo Ultimate Marvel, dos quadrinhos. O vilão também já foi adaptado algumas vezes para desenhos animados e outras mídias, como games e colecionáveis.

‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ chega aos cinemas em 24 de julho de 2025. A primeira família da Marvel será interpretada por Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) e Ebon Moss-Bachrach (Coisa).

Assista ao trailer de ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’: