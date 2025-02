‘Capitão América 4’ revela plano importante para o futuro da Marvel

‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’ mostrará o Sam Wilson com o manto do herói - Foto: Divulgação

O próximo filme da Marvel nos cinemas será ‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’, primeiro longa que mostrará o Sam Wilson (Anthony Mackie) com o manto do herói. O estúdio está investindo bastante em materiais promocionais e um dos mais recentes revela um plano do Presidente Ross, interpretado pelo Harrison Ford.

A cena em questão mostra uma conversa entre o Capitão América e Ross. A dupla discute as possibilidades de colaboração entre o herói e o líder da nação, que também fala sobre a viabilidade de trazer de volta a equipe dos Vingadores.

Veja a cena:

Taking the lead into a brave new world. Anthony Mackie and Harrison Ford star in Marvel Studios’ #CaptainAmericaBraveNewWorld. Get tickets now and see it only in theaters February 14. https://t.co/cIiKY5GuT5 pic.twitter.com/MqkOfr4X1t — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 3, 2025

Na história, após se encontrar com o recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross, Sam se vê no meio de um incidente internacional. Ainda segundo a sinopse, o herói “deve descobrir o motivo por trás de um plano global nefasto antes que o verdadeiro responsável faça com que o mundo todo veja vermelho”.

‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’ tem estreia marcada para 13 de fevereiro de 2025.