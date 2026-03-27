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MEIO AMBIENTE

Brasil tem as praias mais poluídas do mundo, aponta ranking global

Quando o assunto são bitucas de cigarro, o país aparece em 4° lugar da lista

Ane Catarine

Por Ane Catarine

27/03/2026 - 7:42 h | Atualizada em 27/03/2026 - 9:54

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Quantidade de lixo nas praias do Brasil chama atenção
Quantidade de lixo nas praias do Brasil chama atenção -

O Brasil aparece entre os países mais poluídos do mundo quando o assunto é lixo nas praias. Um estudo internacional aponta que o país ocupa a 4ª posição global em contaminação por bitucas de cigarro, atrás apenas de Irã, Chile e Tailândia.

O levantamento, que reuniu dados de 130 estudos realizados em 55 países entre 2013 e 2024, mostra que a situação brasileira está muito acima da média global.

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Enquanto a média no mundo é de 0,24 bituca por metro quadrado, praias brasileiras podem registrar até 8,85 bitucas por metro quadrado.

Entre as praias brasileiras com maiores índices estão:

  • Boa Viagem, em Recife: 8,85/m²
  • Perequê, em Guarujá: 2,64/m²
  • Porto de Galinhas, em Ipojuca: 1,57/m²
  • Santa Cruz dos Navegantes, também no Guarujá: 1,04/m²

Por que isso é perigoso?

Apesar do tamanho pequeno, as bitucas estão entre os resíduos mais poluentes e persistentes. Elas são feitas de acetato de celulose, um tipo de plástico que demora a se decompor.

Ao entrarem em contato com a água, liberam microplásticos e mais de 7 mil substâncias químicas, contaminando o solo, a água e colocando em risco a vida marinha.

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No cenário global, as bitucas representam cerca de 12% do lixo encontrado nas praias. No Brasil, esse índice é ainda mais alto: em algumas áreas, elas chegam a corresponder a 66,7% de todo o lixo marinho coletado.

Confira o ranking global dos países com mais contaminação por metro quadrado:

  • Irã: 38,32/m²
  • Chile: 24,11/m²
  • Tailândia: 13,30/m²
  • Brasil: 8,85/m²
  • Uruguai: 8,00/m²
  • Alemanha: 5,10/m²
  • Equador: 4,05/m²
  • Indonésia: 3,32/m²
  • Lituânia: 1,77/m²
  • Bangladesh: 1,76/m²
  • Tunísia: 1,29/m²
  • Vietnã: 1,16/m²
  • Sri Lanka: 1,10/m²

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Tags:

lixo nas praias poluição praias Brasil

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