MEIO AMBIENTE
Brasil tem as praias mais poluídas do mundo, aponta ranking global
Quando o assunto são bitucas de cigarro, o país aparece em 4° lugar da lista
Por Ane Catarine
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O Brasil aparece entre os países mais poluídos do mundo quando o assunto é lixo nas praias. Um estudo internacional aponta que o país ocupa a 4ª posição global em contaminação por bitucas de cigarro, atrás apenas de Irã, Chile e Tailândia.
O levantamento, que reuniu dados de 130 estudos realizados em 55 países entre 2013 e 2024, mostra que a situação brasileira está muito acima da média global.
Enquanto a média no mundo é de 0,24 bituca por metro quadrado, praias brasileiras podem registrar até 8,85 bitucas por metro quadrado.
Entre as praias brasileiras com maiores índices estão:
- Boa Viagem, em Recife: 8,85/m²
- Perequê, em Guarujá: 2,64/m²
- Porto de Galinhas, em Ipojuca: 1,57/m²
- Santa Cruz dos Navegantes, também no Guarujá: 1,04/m²
Por que isso é perigoso?
Apesar do tamanho pequeno, as bitucas estão entre os resíduos mais poluentes e persistentes. Elas são feitas de acetato de celulose, um tipo de plástico que demora a se decompor.
Ao entrarem em contato com a água, liberam microplásticos e mais de 7 mil substâncias químicas, contaminando o solo, a água e colocando em risco a vida marinha.
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No cenário global, as bitucas representam cerca de 12% do lixo encontrado nas praias. No Brasil, esse índice é ainda mais alto: em algumas áreas, elas chegam a corresponder a 66,7% de todo o lixo marinho coletado.
Confira o ranking global dos países com mais contaminação por metro quadrado:
- Irã: 38,32/m²
- Chile: 24,11/m²
- Tailândia: 13,30/m²
- Brasil: 8,85/m²
- Uruguai: 8,00/m²
- Alemanha: 5,10/m²
- Equador: 4,05/m²
- Indonésia: 3,32/m²
- Lituânia: 1,77/m²
- Bangladesh: 1,76/m²
- Tunísia: 1,29/m²
- Vietnã: 1,16/m²
- Sri Lanka: 1,10/m²
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