Brasil tem as praias mais poluídas do mundo, aponta ranking global

Siga o A TARDE no Google

Quantidade de lixo nas praias do Brasil chama atenção - Foto: Peka Schreiner / Pixabay

O Brasil aparece entre os países mais poluídos do mundo quando o assunto é lixo nas praias. Um estudo internacional aponta que o país ocupa a 4ª posição global em contaminação por bitucas de cigarro, atrás apenas de Irã, Chile e Tailândia.

O levantamento, que reuniu dados de 130 estudos realizados em 55 países entre 2013 e 2024, mostra que a situação brasileira está muito acima da média global.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto a média no mundo é de 0,24 bituca por metro quadrado, praias brasileiras podem registrar até 8,85 bitucas por metro quadrado.

Entre as praias brasileiras com maiores índices estão:

Boa Viagem , em Recife: 8,85/m²

, em Recife: 8,85/m² Perequê , em Guarujá: 2,64/m²

, em Guarujá: 2,64/m² Porto de Galinhas , em Ipojuca: 1,57/m²

, em Ipojuca: 1,57/m² Santa Cruz dos Navegantes , também no Guarujá: 1,04/m²

Por que isso é perigoso?

Apesar do tamanho pequeno, as bitucas estão entre os resíduos mais poluentes e persistentes. Elas são feitas de acetato de celulose, um tipo de plástico que demora a se decompor.

Ao entrarem em contato com a água, liberam microplásticos e mais de 7 mil substâncias químicas, contaminando o solo, a água e colocando em risco a vida marinha.

No cenário global, as bitucas representam cerca de 12% do lixo encontrado nas praias. No Brasil, esse índice é ainda mais alto: em algumas áreas, elas chegam a corresponder a 66,7% de todo o lixo marinho coletado.

Confira o ranking global dos países com mais contaminação por metro quadrado: