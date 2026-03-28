Neto de Mussum é acusado de golpe “boa noite, Cinderela”

Pedro Mussum Neto - Foto: Instagram/Reprodução

As acusações envolvendo Pedro Mussum Neto ganharam grande repercussão nas redes sociais na manhã deste sábado, após um modelo estrangeiro afirmar ter sido vítima de um crime durante um encontro com o artista.

O relato foi feito por Kyle Goffney, que publicou uma série de mensagens detalhando o caso. Segundo ele, o cantor — conhecido também por participação no The Voice Brasil — teria aplicado o golpe conhecido como “boa noite, Cinderela” e levado dinheiro de seu quarto.

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Nas publicações, o modelo afirma que foi dopado e teve cerca de R$ 15 mil levados enquanto estava inconsciente. Ele também acusa o artista de ter deixado o local antes da chegada de socorro e autoridades. “As pessoas se aproximam de você por dois motivos: ou se importam com você ou querem te ferir. Rio, preciso da sua ajuda nessa. E Pedro Mussum, você é um completo idiota se pensa que vou sair deste país e deixar você se safar do que fez”, escreveu.

Em outro trecho, Kyle detalhou sua versão do ocorrido: “Eu estive lá por você, só para você vir me drogar e roubar meu dinheiro, depois que eu te dei R$ 5.000. Aí, você sabia dos R$ 10.000, só para me drogar com ‘boa noite, Cinderela” e me roubar enquanto eu estava inconsciente, mas foi aí que você se descuidou…”.

Ele ainda alega possuir provas que sustentariam a acusação, incluindo testemunhas e registros de câmeras de segurança. “Então, deixe-me explicar por que você vai para a cadeia: o copo com o qual você me drogou tem suas impressões digitais e as minhas e eu tenho três testemunhas que viram você saindo do hotel daquele jeito”, afirmou. Segundo o modelo, também haveria imagens que mostram a movimentação do artista no local.

Kyle acrescentou ainda que fotos e dados armazenados em celular poderiam ser usados como evidência, além de mencionar uma suposta tentativa de encobrir a situação antes da chegada das autoridades. Ele também questiona a saída antecipada do cantor do local, mesmo após a polícia ter sido acionada. “Você desapareceu antes da polícia chegar, a polícia que você chamou. Eu nunca imaginei que você me odiasse tanto. Que inveja da minha vida, mas eu não consegui tudo isso por sorte“, declarou.

As críticas se intensificam ao longo do relato, com o modelo afirmando que pretende buscar responsabilização judicial. “Sou inteligente, autêntico e sei como me movimentar em uma sala cheia de vigaristas. Você não pode enganar quem é esperto, é hora de revidar. Ator, cantor medíocre, mas eu nunca imaginei que você fosse um golpista. E o que você fez vai me marcar para sempre e eu não vou embora até conseguir justiça.”, concluiu.

Após a repercussão, Pedro Mussum Neto se manifestou por meio de nota publicada nas redes sociais, assinada por seu advogado, Leonardo Villarinho. No comunicado, a defesa nega as acusações.

“A defesa do cantor Pedro Mussum esclarece que são absolutamente falsas as acusações que lhe foram assacadas. Trata-se de uma acusação inverídica que atinge de maneira grave sua honra, imagem e reputação”, diz o texto.

A nota também informa que medidas judiciais serão adotadas. “Diante da gravidade das falsas alegações todas as medidas jurídicas cabíveis serão adotadas para a devida responsabilização dos responsáveis. Reforçamos o compromisso do cantor Pedro Mussum com a verdade, a transparência e o respeito ao seu público”, encerrou.