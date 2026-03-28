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POLÍCIA

PM Gisele: família cria abaixo-assinado para coronel perder patente

Geraldo Leite Rosa Neto foi preso acusado de feminicídio contra Gisele Alves Santana, policial e sua esposa. Comando da PM avaliará expulsão

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/03/2026 - 20:53 h

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Polícia Militar abre processo para expulsar tenente-coronel suspeito de matar soldado
Polícia Militar abre processo para expulsar tenente-coronel suspeito de matar soldado -

A família da soldado Gisele Alves Santana, morta em São Paulo no dia 18 de fevereiro, criou um abaixo-assinado para que o tenente-coronel da Polícia Militar (PM) Geraldo Leite Rosa Neto perca a patente.

O oficial, ex-companheiro de Gisele, é acusado de ter matado a soldado. Ele está preso por feminicídio e fraude processual, quando há uma adulteração na cena do crime.

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“Quanto mais assinaturas nós conseguirmos, melhor”, afirmaram os pais da soldado em vídeo publicado nas redes sociais.

O comando da PM avalia a expulsão ou a demissão de Geraldo Leite Rosa Neto.

Tenente-coronel evitou família de Gisele

O tenente-coronel evitou contato com a família de Gisele após a morte da esposa.

O tema foi explorado pelo delegado responsável pelo caso, que questionou se Neto quis ver o corpo de Gisele após a confirmação da morte.

“Não [quis ver], porque até a orientação das psicólogas e do meu comandante era de que os familiares da Gisele estavam vindo para o Hospital das Clínicas. E temíamos a atitude do pai e da mãe dela em relação a mim se nos encontrássemos pessoalmente. Que, na cabeças deles, eu que teria matado a filha deles“, respondeu.

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Prisão do tenente-coronel

A prisão de Geraldo Neto foi solicitada pela Polícia Civil no dia 17 de março, após os resultados dos laudos descartaram a hipótese de suicidio sustentada pelo suspeito.

O coronel foi preso na manhã do último dia 18, em um condomínio residencial de São José dos Campos, interior de São Paulo, exatamente um mês após a morte da esposa.

Perícia recupera mensagens apagadas

O tenente-coronel Geraldo Neto teria apagado as últimas mensagens trocadas com a soldado Gisele Alves Santana um dia antes de sua morte.

A perícia realizada no celular da vítima, teria conseguido recuperar as conversas do casal.

Os diálogos desmentem a versão sustentada por Geraldo de que a esposa não aceitava o fim do casamento e que esse teria sido o motivo de seu suposto suícidio.

Isso, de acordo com o relatório do 8º Distrito Policial (Brás), “demonstra, mais uma vez, que o indiciado manuseou o celular da vítima, apagando as conversas para sustentar a versão de que seria o responsável pelos pedidos de separação, e não a vítima”.

Horas antes de ser baleada, Gisele teria escrito que concordava com o divórcio.

“Tem todo o direito de pedir o divórcio […] Pode entrar com o pedido essa semana”, afirma, não deixando margem para dúvida sobre a decisão.

Cerca de oito horas e meia após essas mensagens, como indica investigação da Polícia Civil, ela foi baleada na cabeça, com a arma do tenente-coronel, na sala do apartamento em que moravam, no centro da capital paulista.

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