PM Gisele: família cria abaixo-assinado para coronel perder patente

Siga o A TARDE no Google

Polícia Militar abre processo para expulsar tenente-coronel suspeito de matar soldado - Foto: Divulgação

A família da soldado Gisele Alves Santana, morta em São Paulo no dia 18 de fevereiro, criou um abaixo-assinado para que o tenente-coronel da Polícia Militar (PM) Geraldo Leite Rosa Neto perca a patente.

O oficial, ex-companheiro de Gisele, é acusado de ter matado a soldado. Ele está preso por feminicídio e fraude processual, quando há uma adulteração na cena do crime.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Quanto mais assinaturas nós conseguirmos, melhor”, afirmaram os pais da soldado em vídeo publicado nas redes sociais.

O comando da PM avalia a expulsão ou a demissão de Geraldo Leite Rosa Neto.

Tenente-coronel evitou família de Gisele

O tenente-coronel evitou contato com a família de Gisele após a morte da esposa.

O tema foi explorado pelo delegado responsável pelo caso, que questionou se Neto quis ver o corpo de Gisele após a confirmação da morte.

“Não [quis ver], porque até a orientação das psicólogas e do meu comandante era de que os familiares da Gisele estavam vindo para o Hospital das Clínicas. E temíamos a atitude do pai e da mãe dela em relação a mim se nos encontrássemos pessoalmente. Que, na cabeças deles, eu que teria matado a filha deles“, respondeu.

Prisão do tenente-coronel

A prisão de Geraldo Neto foi solicitada pela Polícia Civil no dia 17 de março, após os resultados dos laudos descartaram a hipótese de suicidio sustentada pelo suspeito.

O coronel foi preso na manhã do último dia 18, em um condomínio residencial de São José dos Campos, interior de São Paulo, exatamente um mês após a morte da esposa.

Perícia recupera mensagens apagadas

O tenente-coronel Geraldo Neto teria apagado as últimas mensagens trocadas com a soldado Gisele Alves Santana um dia antes de sua morte.

A perícia realizada no celular da vítima, teria conseguido recuperar as conversas do casal.

Os diálogos desmentem a versão sustentada por Geraldo de que a esposa não aceitava o fim do casamento e que esse teria sido o motivo de seu suposto suícidio.

Isso, de acordo com o relatório do 8º Distrito Policial (Brás), “demonstra, mais uma vez, que o indiciado manuseou o celular da vítima, apagando as conversas para sustentar a versão de que seria o responsável pelos pedidos de separação, e não a vítima”.

Horas antes de ser baleada, Gisele teria escrito que concordava com o divórcio.

“Tem todo o direito de pedir o divórcio […] Pode entrar com o pedido essa semana”, afirma, não deixando margem para dúvida sobre a decisão.

Cerca de oito horas e meia após essas mensagens, como indica investigação da Polícia Civil, ela foi baleada na cabeça, com a arma do tenente-coronel, na sala do apartamento em que moravam, no centro da capital paulista.