Adolescente desaparecida na RMS é encontrada com vida após 4 dias

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Maria Eduarda, de 14 anos - Foto: Reprodução

Desaparecida há quatro dias, a adolescente Maria Eduarda da Cruz de Pinho, de 14 anos, foi encontrada com vida por familiares, na sexta-feira, 27, em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ela, que estava às margens de uma rodovia, apresentava ferimentos na cabeça, mas já retornou para casa.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do desaparecimento, mas equipes da DT/Dias d’Ávila, com o apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), seguem com as investigações.

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Desde o registro do fato, já foram coletados depoimentos e informações em investigações de campo, além de análises de dados digitais.

Quem tiver informações pode repassar para a Polícia Civil sem precisar se identificar, ligando para o 181 do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Relembre o caso

Maria Eduarda havia desaparecido após sair de casa para encontrar amigos em Dias d’Ávila, mas não detalhou com quem estaria nem o local exato.

O desaparecimento mobilizou parentes e amigos que tentaram reunir informações sobre o paradeiro da adolescente.

A família também teve acesso a um vídeo que mostra a adolescente entrando em um carro com pessoas ainda não identificadas.