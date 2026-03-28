LOCALIZADA
Adolescente desaparecida na RMS é encontrada com vida após 4 dias
Maria Eduarda, de 14 anos, foi localizada por familiares com um ferimento na cabeça
Por Luiza Nascimento
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Desaparecida há quatro dias, a adolescente Maria Eduarda da Cruz de Pinho, de 14 anos, foi encontrada com vida por familiares, na sexta-feira, 27, em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ela, que estava às margens de uma rodovia, apresentava ferimentos na cabeça, mas já retornou para casa.
Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do desaparecimento, mas equipes da DT/Dias d’Ávila, com o apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), seguem com as investigações.
Desde o registro do fato, já foram coletados depoimentos e informações em investigações de campo, além de análises de dados digitais.
Quem tiver informações pode repassar para a Polícia Civil sem precisar se identificar, ligando para o 181 do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).
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Relembre o caso
Maria Eduarda havia desaparecido após sair de casa para encontrar amigos em Dias d’Ávila, mas não detalhou com quem estaria nem o local exato.
O desaparecimento mobilizou parentes e amigos que tentaram reunir informações sobre o paradeiro da adolescente.
A família também teve acesso a um vídeo que mostra a adolescente entrando em um carro com pessoas ainda não identificadas.
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