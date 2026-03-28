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POLÍCIA

Líder do BDM em São Francisco do Conde é preso em Fortaleza

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto e é investigado por homicídios e tráfico

Luan Julião

Por Luan Julião

28/03/2026 - 17:32 h

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Rian Portugal Paiva, apontado como líder da facção Bonde do Maluco (BDM)
Rian Portugal Paiva, apontado como líder da facção Bonde do Maluco (BDM) -

Uma operação integrada entre forças de segurança da Bahia e do Ceará resultou na prisão de Rian Portugal Paiva, apontado como líder da facção Bonde do Maluco (BDM), com atuação no município de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. A captura aconteceu na tarde deste sábado, 28, em Fortaleza.

O suspeito foi localizado durante a Operação Artemis e, no momento da abordagem, estava com arma de fogo e munições. Contra ele já havia um mandado de prisão em aberto.

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Segundo as investigações, Rian Portugal Paiva é suspeito de participação direta em homicídios registrados na Região Metropolitana de Salvador. Ele também é investigado por envolvimento com tráfico de drogas e armas, corrupção de menores, lavagem de dinheiro e roubos.

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Atuação interestadual

A ação contou com equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e do Ceará, além de policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil da Bahia e da Polícia Militar do Ceará.

As Forças Estaduais e Federais da Bahia seguem com as ações de inteligência para capturar integrantes de facções.

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