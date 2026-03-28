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DESAFIO PERIGOSO

Homem é preso após tentar destruir viatura no interior da Bahia

Ele foi autuado por dano ao patrimônio público

Redação

Por Redação

28/03/2026 - 10:06 h

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Para-brisa da viatura ficou destruído.
Para-brisa da viatura ficou destruído. -

Um homem foi preso em flagrante, no final da tarde desta sexta-feira, 27, após uma pedra contra uma viatura que estava estacionada na porta da Delegacia Territorial de Brumado, região sudoeste da Bahia.

Segundo o site Achei Sudoeste, o homem tentava cumprir um desafio ao fazer o arremesso do objeto, que destruiu completamente o para-brisa do veículo oficial da corporação.

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O barulho do impacto alertou os policiais que estavam dentro da unidade. Os agentes só precisaram dar alguns passos para fora do prédio para realizar a prisão, já que o homem continuava no local.

Ainda de acordo com a publicação, o suspeito foi conduzido para dentro da mesma delegacia que atacou, onde foi autuado por dano ao patrimônio público.

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Tags:

Brumado desafio viatura

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