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FEMINICÍDIO

Jovem baleada na cabeça pelo companheiro morre na Bahia

Mulher estava internada desde a segunda-feira, 23, em estado grave

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

27/03/2026 - 21:31 h

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Jailaine estava internada desde a segunda-feira, 23
Jailaine estava internada desde a segunda-feira, 23 -

A morte de Jailaine de Jesus da Silva, de 21 anos, na manhã desta sexta-feira, 27, provocou forte repercussão no município de Cansanção, na região sisaleira da Bahia.

A jovem estava internada em estado grave no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, desde a segunda-feira, 23, após ser baleada na cabeça. Antes ela havia sido levada ao Hospital Municipal Senhora Santana.

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O crime aconteceu durante a madrugada, volta das 4h, em uma rua próxima ao Campo do Vero. As investigações apontam como principal suspeito o companheiro dela, Lucas de Araújo Gamas.

Ele está com mandado de prisão em aberto e é considerado foragido da Justiça. Até a noite desta sexta-feira, ele ainda não havia sido localizado.

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Inicialmente tratado como tentativa de homicídio, o caso agora passa a ser investigado como homicídio consumado. As informações são do Calila Notícias.

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Tags:

Cansanção feminicídio Polícia

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