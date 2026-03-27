Jovem baleada na cabeça pelo companheiro morre na Bahia

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Jailaine estava internada desde a segunda-feira, 23 - Foto: Reprodução Calila Notícias

A morte de Jailaine de Jesus da Silva, de 21 anos, na manhã desta sexta-feira, 27, provocou forte repercussão no município de Cansanção, na região sisaleira da Bahia.

A jovem estava internada em estado grave no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, desde a segunda-feira, 23, após ser baleada na cabeça. Antes ela havia sido levada ao Hospital Municipal Senhora Santana.

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O crime aconteceu durante a madrugada, volta das 4h, em uma rua próxima ao Campo do Vero. As investigações apontam como principal suspeito o companheiro dela, Lucas de Araújo Gamas.

Ele está com mandado de prisão em aberto e é considerado foragido da Justiça. Até a noite desta sexta-feira, ele ainda não havia sido localizado.

Inicialmente tratado como tentativa de homicídio, o caso agora passa a ser investigado como homicídio consumado. As informações são do Calila Notícias.