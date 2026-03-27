PORTO DA BARRA
R$ 4,8 mil por dois queijinhos? Turista denuncia extorsão em Salvador
Mulher relatou que consumo original dos espetinhos seria R$ 20
Por Isabela Cardoso
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Uma turista do Rio Grande do Sul relatou ter sido vítima de um suposto golpe de extorsão e fraude durante um momento de lazer na praia do Porto da Barra, em Salvador.
Segundo o programa Hora 1, da TV Globo, a mulher detalhou como o consumo de apenas dois espetinhos de queijo coalho, que custariam originalmente R$ 20, resultou em uma cobrança de R$ 4.844,21 em seu cartão.
A turista explicou que o preço informado pelo vendedor ambulante era de R$ 10 por unidade. No entanto, no momento de fazer o pagamento eletrônico, o valor teria sido alterado sem o seu consentimento.
A vítima disse que a forte luz do sol não permitiu ver o real valor na máquina de cartão no momento da transação. Além disso, ela afirmou que não recebeu o comprovante físico ou digital da operação no ato da compra.
O episódio teria ocorrido no dia 19 de janeiro, período de alta temporada na capital baiana. A turista afirmou ter procurado a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) para reportar o ocorrido.
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O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil da Bahia para confirmar o registro da ocorrência e obter detalhes sobre o andamento das investigações. Até o fechamento desta matéria, o órgão não havia enviado uma nota oficial.
Medidas de segurança para banhistas
O caso acende o alerta para a necessidade de cautela em transações comerciais na faixa de areia. Órgãos de defesa do consumidor recomendam que banhistas e turistas:
- Confirmem visualmente o valor no visor antes de aproximar ou inserir o cartão;
- Exijam sempre o comprovante de venda, seja físico ou por SMS/e-mail;
- Ativem notificações de compras em tempo real nos aplicativos bancários.
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